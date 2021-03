Uno sguardo attento al cielo: si inaugura la Camera Prisma del Planetario

Sabato 13 marzo alle 11:00 si tiene l'inaugurazione della Camera Prisma al Planetario di Ravenna durante un evento online alla quale presenziano, oltre all'Assessora alla Cultura Elsa Signorino, alcune personalità del mondo scientifico e culturale.

L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Planetario di Ravenna - ARAR. Il Progetto PRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) è promosso dall'INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino e consiste nella realizzazione in Italia di una rete di camere cosiddette all-sky, in grado di fotografare tutto il cielo in una sola immagine fish-eye. Le camere possono consentire l'osservazione da più punti di meteore brillanti (bolidi), per determinarne l'orbita e, con buona approssimazione, il punto di caduta di eventuali frammenti (meteoriti).

"L'Arar, la nostra associazione, ha fortemente voluto partecipare al progetto PRISMA ed ha coinvolto il Liceo Scientifico Alfredo Oriani di Ravenna che è diventato nostro partner in questo ambizioso progetto e collabora con la nostra Associazione nella divulgazione e nello sfruttamento delle immagini raccolte", comunica lo staff del Planetario.