"Questi sogni assurdi": la mostra del collettivo Tribù Baap

Il collettivo Tribù Baap inuagura il 14 gennaio, alle ore 18:00, la mostra "Questi sogni assurdi", che sarà visitabile fino al 5 febbraio nello spazio PR2 in via Massimo d'Azeglio 2 a Ravenna. "Questi sogni assurdi" nasce con l'obiettivo di costruire l’identità di una persona che nessuno di noi ha mai conosciuto, ma che ritroviamo nelle tracce che ha lasciato. Si tratta di Eugenio Ribucchi, ravennate scomparso nel 1923. La mostra non vuole essere un semplice centenario ma un'opportunità per indagare sé stessi. Per tale ragione, i visitatori saranno invitati a tornare negli spazi espositivi di Pr2 il 22 gennaio per partecipare ad un evento in cui avranno modo di interagire con curatori ed eredi. L’evento avrà una centrale importanza nello sviluppo della mostra che per l’occasione cambierà vesti. Infatti, il collettivo propone un tipo di mostra che intende essere compartecipata ed in trasformazione. Orari: da martedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.