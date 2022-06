"L'incantesimo del mare, la filosofia del viaggio", un incontro con Pierpaolo Maurizio e Widmer Berni

La Lega Navale Italiana di Ravenna in collaborazione con ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) organizza l’incontro/conferenza con Pierpaolo Maurizio e Widmer Berni dal titolo "L'incantesimo del mare, la Filosofia del viaggio", sabato 25 giugno ore 20 a Marina di Ravenna in via Molo Dalmazia, 101. Si parlerà de ll’impero fluttuante e i suoi dettami, dei popoli del mare, dei viaggi della Serenissima e dei pirati. L'appuntamento termina con un aperitivo-buffet.