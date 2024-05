Proiezioni, presentazioni di libri e un ospite d'eccezione: nuovi incontri alla biblioteca Trisi 

Sarà Franco Faggiani l'ospite d'onore della settimana di appuntamenti alla biblioteca Trisi. Le iniziative partono lunedì 20 maggio, alle 15, con l'incontro con Mondo Rosa, l'associazione che, tra i suoi obiettivi, ha quello di realizzare le Pigotte per l'Unicef, creando i vestiti e le acconciature, ogni bambola è unica per aspetto e caratteristiche e riconoscibile per un nome che le viene attribuito tramite un cartoncino Unicef, una volta terminata la realizzazione.

Un'occasione preziosa per venire a curiosare il lavoro che c'è dietro la realizzazione di una bambola speciale.

Alle 17, in sezione Ragazzi, "Lib Lab - Letture e laboratori creativi" a cura della biblioteca Trisi, per bambini dai 6 ai 9 anni. L'appuntamento è con Collage di primavera: colla, carta e fiori per creare composizioni insolite e bellissime. Richiesta la prenotazione: 0545 299558, trisiragazzi@comune.lugo.ra.it

Mercoledì 22 maggio, alle 17.30, il secondo appuntamento delle "Gemme editoriali", in occasione del Maggio dei Libri. Incontro d'autore con Franco Faggiani che presenta il libro "La compagnia del Gelso" (Aboca Edizioni, 2023). Dialoga con l'autore la direttrice della biblioteca Maria Chiara Sbiroli.

Un romanzo divertente e allo stesso tempo nostalgico, che ci restituisce la rappresentazione di quel mondo rurale che è stato la spina dorsale delle generazioni passate.

La collana "Il bosco degli scrittori" di cui il libro fa parte, racconta le storie e il mondo a partire da un albero, in questo caso l'albero di gelso, appunto.

Per comprendere che il rispetto per la natura che ci circonda, altro non è che il rispetto verso noi stessi

Alle 20.15, in sala Codazzi, appuntamento con il cineforum in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Lugo di Romagna Odv. Proiezione del film "La memoria delle emozioni" (2023) di Marco Falorni

Giovedì 23 maggio, dalle 9, la biblioteca Trisi ospiterà l’autore premio Andersen Davide Morosinotto, in una serie di incontri rivolti alle scuole secondarie di Lugo e primarie di Voltana. L'incontro rientra nella rassegna Nutrimenti, dove germogliano le idee.

Sabato 25 maggio, alle 10.45, nel salone Estense in Rocca (piazza dei Martiri 1), presentazione dei risultati della campagna di scavi archeologici di Zagonara con interventi a cura di Giovanni Valentinotti, Comitato per i Beni Culturali del Comune di Lugo e Marco Cavalazzi dell'Università di Bologna.