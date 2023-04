Incontri Divini a Faenza, ospiti i produttori di Cesena e Mercato Saraceno

Terzo appuntamento con “Incontri Divini”, il format sul mondo del vino organizzato da Ais Romagna – delegazione di Faenza in collaborazione con la delegazione Ais di Cesena e con l’osteria “Bisinì dla Sghisa”. Giovedì 13 aprile la tappa del viaggio intrapreso tra parole, protagonisti, cibo e sfumature di Sangiovese e non solo interesserà Cesena e Mercato Saraceno.

Il format prevede un incontro cena in cui emergeranno le peculiarità dei vini di questi terroir.

Nel locale di via Cavour 14/A, dalle 20.30, si avrà la possibilità di assaggiare otto proposte enologiche differenti. Saranno così in assaggio due spumanti: ReBel Bianco di Colombarda - Rubicone Igp Bianco Spumante Brut Pagadebit, e Ca’ di Camilla Vsq – Rosato Spumante metodo Classico Rosè - Sangiovese. Seguiranno due interpretazioni di Famoso, precisamente il Famòus 2021 di Tenuta Santa Lucia e il Nobilis 2022 di Podere Vertaglia (in anfora) e due di Albana Docg. Queste saranno La Sgnora 2021 di Maria Galassi e Albadiplino 2018 di tenuta il Plino. Chiuderà questo straordinario viaggio romagnolo due versioni di Romagna Sangiovese Doc. Si tratta di Caesena 2018 di Podere Palazzo e Vigna Baruccia 2019 di Tenuta Casali.

Come sempre ad accompagnare i vini lo staff dell’Osteria propone tre piatti: Crema di piselli e mousse di ricotta, Gnocchi di patate e barbabietola al ragù bianco di vitello e Filetto di maiale con cavolo cappuccio scottato.

Il costo per la serata è di 35 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni: info@osteriadellasghisa.com oppure 0546 608923.