Da Stravinskij a Saint-Saens: Jacopo Rivani guida il pubblico all'ascolto musicale

In attesa del concerto che si terrà domenica al Teatro Alighieri per la stagione “Ravenna Musica”, sabato 18 febbraio alle ore 10.30 presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani, il direttore d’orchestra Jacopo Rivani illustrerà al pubblico le due composizioni che dirigerà domenica pomeriggio alla guida dell’orchestra LaCorelli: la suite da concerto Pulcinella di Stravinskij e Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saens (ingresso libero).



Gli incontri di introduzione all’ascolto rientrano nelle iniziative pensate dall’Associazione Mariani per tenere aperto un dialogo con il suo pubblico e stimolare un’interazione fra pubblico e associazione. In questa direzione va un’altra interessante iniziativa dell’Associazione Mariani. Nel sito web dell’associazione, recentemente rinnovato (www.angelomariani.org ), è stata aperta una nuova pagina, pensata appositamente per il pubblico..