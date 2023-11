Incontri e laboratori per conoscere gli stili di vita sostenibili: arrivano le "Green Experience"

Proseguono fino alla fine di novembre le Green Experience del progetto europeo EUphoria. Si tratta di numerose iniziative, tra cui biciclettate, laboratori e momenti di formazione gratuiti e aperti alla cittadinanza per scoprire percorsi e realtà in grado di promuovere nuova consapevolezza sui consumi e sulla mobilità nel rispetto dell’ambiente, in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030 sulle progettualità legate al Green New Deal.

Giovedì 23 novembre alle 20.30 Green Info sull’organizzazione di Eventi Green a CittAttiva, in via Giosuè Carducci 16, a Ravenna. Si tratta di una formazione aperta a cittadini, associazioni, patti di collaborazione e a chiunque sia interessato ad approfondire il tema della riduzione degli impatti ambientali degli eventi organizzati sul territorio. Guiderà Sabina Ghinassi, curatrice di eventi per Rete Almagià. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il progetto Stoviglioteca del CEAS del Comune di Ravenna. Iscriviti qui.

Sabato 25 novembre alle 10 Green Lab Trebbo creativo con gli ortisti di strada a Casa Volante, in via Fiume 23, a Ravenna, per imparare con il maestro Cestaio Federico l'arte dell'intreccio con materiali naturali, salice e altre erbe palustri. Un progetto comune per delimitare le aree di orto e giardino non coltivato imparando e applicando insieme le tecniche e l’arte dell'intreccio. Per chi vuole andare in compagnia ritrovo a CittAttiva, in via Carducci 16, alle 9.30 in bici. L'evento si svolge anche in caso di maltempo. Iscrizioni al form.

Mercoledì 29 novembre alle 18 a CittAttiva, in via Carducci 16, Green Lab “Ecotips dedicate alla cosmesi”: piccoli gesti quotidiani per la cura del pianeta e della casa. Con Giorgia Zappaterra, ravennate, appassionata di stili di vita green, si imparerà a realizzare una crema solida e burro di cacao come suggerimenti green per regali 0 waste e plastic free. Secondo appuntamento con laboratorio pratico di produzione a basso impatto. Iscrizioni al form.