Incontri, mostre fotografiche, serate conviviali: riparte il Caffè Letterario di primavera

Storia, musica, narrativa e attualità. Questi alcuni dei temi al centro della stagione primaverile del Caffè Letterario di Lugo che parte venerdì 5 aprile alle 21 nella sala conferenze della Cna di Lugo e che vedrà, oltre a ospiti di spessore, un arricchimento dell'offerta con lo “Scrittura Festival”, che si terrà sempre a Lugo dal 23 al 27 maggio. In totale fino a metà giugno si alterneranno 12 incontri, ospitati in primis dall’Hotel Ala d’Oro, ma anche da altri siti lughesi come la Biblioteca Trisi, la CNA di Lugo e l’inedito Parco delle Lavandaie.

Il primo appuntamento della nuova stagione sarà venerdì 5 aprile, con Carlo Tosco che dalle ore 21 presenterà “Storia dei giardini” presso la Sala Conferenze della CNA di Lugo. Il volume ripercorre la storia del giardino dalle origini fino al Quattrocento, dalla Bibbia al giardino all’italiana, esaminando i momenti cruciali di formazione e di sviluppo degli spazi verdi, e illustrandone gli aspetti sociali, religiosi, politici, architettonici, artistici e letterari. La serata sarà introdotta da Federico Randi e vedrà la presenza dell’autore Carlo Tosco, professore di Storia dell'Architettura dell’Università di Torino, ha pubblicato volumi e saggi sul romanico nell’area lombarda, sull’iconografia cristiana, sull’urbanistica nell’età comunale, sui rapporti tra arti figurative e teologia nel medioevo.

Gli ospiti che seguiranno sono: Giovanni Brizzi (8 aprile), Roberto Balzani (19 aprile), Danilo Rossi (29 aprile), Valeria Grasso (3 maggio), Valerio Barchi (17 maggio), Eraldo Baldini (3 giugno), Gianni Oliva (7 giugno), Ambra Radaelli (12 giugno).

Durante la stagione primaverile saranno due le mostre fotografiche inaugurate nei corridoi dell’Hotel Ala d’oro. La prima, che sarà inaugurata sabato 13 aprile, è un’esposizione delle fotografie di Camilla Di Bella Vecchi dal titolo “Immutabili gesti”. La seconda dal titolo “Sull’ombra di un pilastro” è di Teresa Galletti e sarà inaugurata sabato 1 giugno alle ore 18.

Sabato 22 giugno alle ore 20.30, il Caffè Letterario in collaborazione con “Ass. Culturale Entelechia”, propone la maratona letteraria sulla poesia bassa, burlesca e satirica dal titolo “L’altra poesia”. La serata culturale sarà affiancata dalla paella valenciana.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito https://caffeletterariolugo.blogspot.it.