Incontri per star bene: a Casola Valsenio un doppio appuntamento

A Casola Valsenio, al Centro AUSER “Le Colonne” in Via Roma 10, su iniziativa di AUSER, AVIS, AIDO, IOR, Misericordia, con il patrocinio del Comune di Casola Valsenio e il coordinamento tecnico-scientifico del dott. Pier Luigi Tagliaferri e di Luca Montefiori, ritorna "SALUS, Incontri per star bene".

Il primo appuntamento, dedicato a “Sapori e dintorni (gusto)”, con la partecipazione del dott. Luca La Fauci, è in programma mercoledì 19 ottobre alle ore 20.00; il secondo appuntamento, dedicato a “Suoni e profumi (udito e olfatto)” si terrà mercoledì 16 novembre, sempre alle ore 20.00, con la partecipazione del dott. Pier Carlo Frasconi e della dottoressa Sabrina Frassineti.

A entrambi gli appuntamenti parteciperà Beppe Sangiorgi.