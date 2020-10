Incontro a Dante: visite speciali per la notte del Sommo Poeta

In occasione della Notte per Dante, le guide turistiche de Il Cammino di Dante propongono Incontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta che hanno preso avvio in occasione dell'Annuale dantesco lo scorso settembre.

Le visite, della durata di un'ora e mezza o due ore, presentano nuovi percorsi arricchiti da passaggi inattesi, momenti lirici e letterari in collaborazione con l'associazione culturale Galla & Teo e l'associazione storica Quelli del Ponte. Rivolte ad un massimo di 20 persone, saranno effettuate rispettando i protocolli COVID-19 e con l'ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.

Sabato 17 ottobre ore 15.00 Se Dante non fosse stato a Ravenna visita guidata a cura di Elisa Cornacchia - Nell'itinerario è compresa la visita al laboratorio Imad Punto Mosaico e alla mostra Inclusa est flamma presso la Biblioteca Classense ore 16.00 Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana visita guidata a cura di Angela Izzo - Segue momento letterario presso i Chiostri Francescani La rocambolesca vicenda delle ossa di Dante a cura del Dott. Franco Gabici, Presidente del Comitato Ravennate della Società Dante Alighieri ore 17.00 C'era una volta… Dante a Ravenna visita guidata a cura di Monica Buldrini ore 18.30 Presentazione de Il Cammino di Dante a Palazzo Rasponi dalle Teste, Salone Nobile. Intervengono: Giacomo Costantini, Assessore al Turismo del Comune di Ravenna - Tommaso Triberti, Sindaco di Marradi e consigliere delegato della città metropolitana di Firenze - Oliviero Resta e Silvia Rossetti, Il Cammino di Dante Prenotazione su turismo.ra.it ore 20.30 Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda visita guidata a cura di Cristiana Zama - Include la visita al Salone dei Mosaici in collaborazione con l'associazione Tessere del '900. ore 21.00 Sulle tracce di Dante Uomo visita guidata a cura di Tiziana Brescacin ore 21.30 Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca visita guidata a cura di Serena Zecchini.

Domenica 18 ottobre ore 11.00 Verso Nostra Signora in sul lito Adriano tra storia e leggenda visita guidata a cura di Marianna Zecchini - Segue momento letterario presso i Giardini Pubblici Io veggio l'acqua curato da Silvia Rossetti e Marco Montanari .Per informazioni: cell. 339.3852304 - guideilcamminodidante@gmail.com - facebook.com/incontroadante

Tariffe: 14 euro, visite di un'ora e mezza; 19 euro, visite di due ore con momento letterario o visita in interni (incluso noleggio radioguida) Prenotazione obbligatoria per le visite guidate su eventbrite.it, ravennaexperience.it o contattando direttamente la guida.