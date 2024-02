Un nuovo ciclo di "Incontro a Dante verso il Risorgimento"

Continuano a marzo e aprile, strizzando l’occhio al Risorgimento, le visite di Incontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa creata per le celebrazioni del settecentenario della morte di Dante, organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo.

In concomitanza con l’apertura del Museo Byron e del Risorgimento prevista ad aprile quando ricorre il duecentesimo della morte del poeta inglese, sono previste una visita attraverso luoghi, monumenti e personaggi di Ravenna che richiamano il periodo risorgimentale in città, analizzati attraverso la figura simbolica di Dante quale padre della patria, e una visita che mette in parallelo i due poeti Dante e Byron e il loro soggiorno a Ravenna.

Il programma include anche visite dal taglio più classico legato alla figura e alla presenza di Dante a Ravenna nel Trecento con percorsi differenti che toccano non solo la zona dantesca, ma anche i diversi luoghi significativi presenti in città come l’ex chiesa di Santo Stefano degli Ulivi, la Basilica di San Giovanni Evangelista, la Casa Polentana e la zona dei mercati e delle corporazioni medievali.



Le visite si tengono ogni domenica alle ore 11:00 oppure su richiesta per piccoli gruppi concordando giorno, orario ed itinerario tra le tante proposte. Realizzate in collaborazione con Ravenna Incoming, hanno una durata di un’ora e mezza e sono effettuate con l’ausilio di radioguide per una migliore fruizione e per consentire, all’occorrenza, il mantenimento del distanziamento sociale.

PROGRAMMA

DOMENICA 3 MARZO

L’ultimo rifugio di Dante

L’itinerario prende avvio dalla Casa Polentana, ritenuta la casa di Francesca da Polenta, la cui storia è resa celebre dai versi del Canto V dell’Inferno, per proseguire lungo l’antico alveo del fiume Padenna, oggi noto come la Via dei Poeti, e raggiungere la Zona del Silenzio concentrando la visita sulla Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte e la Basilica di San Francesco.



DOMENICA 10 MARZO

Cercar Dante per Ravenna

L’itinerario si concentra nella Zona del Silenzio per raccontare la storia di Dante e le vicende delle sue sepolture attraverso i luoghi che più ne hanno lasciato memoria.

La visita comprende la Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte, i Chiostri Francescani, il giardino Rinaldo da Concorezzo, la Basilica di San Francesco e l’omonima piazza.



DOMENICA 17 MARZO

Seguendo Dante a Ravenna

L’itinerario parte dalla ex chiesa del monastero di Santo Stefano degli Ulivi, luogo dove si fece monaca Antonia, la figlia di Dante, e prevede la visita alla Basilica di San Giovanni Evangelista per ammirare i mosaici medievali. Prosegue poi passando davanti alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo per concludersi con la visita alla Basilica di San Francesco e alla Tomba di Dante.



DOMENICA 24 MARZO

La Ravenna di Dante

Partendo da Piazza del Popolo, l’itinerario si snoda nella zona dei mercati e delle corporazioni caratterizzata dalla Torre del Comune, la ex chiesa di San Michele in Africisco, la Casa Matha, la Chiesa di San Domenico, e prosegue lungo l’alveo del fiume Padenna per raggiungere la Zona del Silenzio e visitare la Basilica di San Francesco e la Tomba di Dante.



DOMENICA 31 MARZO

DOMENICA 7 APRILE

DOMENICA 14 APRILE

Dante simbolo del Risorgimento

L’itinerario si snoda attraverso luoghi, monumenti e personaggi di Ravenna che richiamano il periodo risorgimentale in città, analizzato attraverso la figura simbolica di Dante quale padre della patria. Tra questi: monumento Luigi Carlo Farini, Piazza Anita Garibaldi, Casa Guaccimanni, Palazzo Cavalli, Palazzo Gamba, Palazzo Guiccioli, Piazza XX Settembre, Palazzo Comunale, Piazza Garibaldi, Palazzo Corradini, Tomba di Dante e Zona del Silenzio.



DOMENICA 21 APRILE

Dante e Lord Byron, Ravenna e un destino comune

L'itinerario inizia da Via Mazzini, nota come Via dei Poeti, dove si trovano le citazioni dedicate a Dante Alighieri e George Gordon Byron. Prosegue fino a Piazza San Francesco dove una targa commemorativa sul fianco della Biblioteca Oriani, all'epoca Casa Rizzetti, ricorda il soggiorno del poeta inglese in città. Attraverso la zona dantesca, si arriva fino a Palazzo Guiccioli, dimora del Conte Alessandro Guiccioli e Teresa Gamba, la donna amata da Lord Byron, luogo in cui soggiornò anche il poeta inglese e che apre le sue porte come Museo Byron e del Risorgimento.



DOMENICA 28 APRILE

Punto d’incontro: Piazza Mameli – angolo via Rocca Brancaleone



Le visite hanno un costo a persona di 12 Euro, comprensivo del noleggio della radioguida (oltre i 10 partecipanti), gratuito per bambini fino a 10 anni (ad esclusione del noleggio della radioguida).

È necessaria la prenotazione su visitravenna.it, eventbrite.it o ai recapiti indicati.

Per informazioni: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante