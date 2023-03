Incontri al Dantedì: percorsi guidati alla scoperta del Sommo Poeta

In occasione del Dantedì, sabato 25 marzo, le guide de Il Cammino di Dante organizzano, in collaborazione con il Circolo Aurora, un appuntamento speciale di Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta del Sommo Poeta, iniziativa patrocinata dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo.



Durante la giornata si terranno quattro diverse visite guidate a tema dantesco che si concluderanno al Circolo Aurora per un pranzo o una cena d’ispirazione medievale.

Le visite, della durata di 1h45’, prevedono due diversi “momenti letterari” presso il Circolo Aurora di circa 30’. A pranzo Mauro Zanarini, socio Slow Food e responsabile eventi del Circolo Aurora, intratterrà i partecipanti spiegando il menu e fornendo alcuni riferimenti su cibo e cucina tratti dalla Divina Commedia. A cena interverranno la prof.ssa Manuela Mambelli, coordinatrice di Dante in Rete e membro del Consiglio del Centro Dantesco, che parlerà de Lo scoprimento delle Ossa di Dante dalla relazione dell’epoca di Romolo Conti, e la dott.ssa Francesca Zangari, odontologa forense, che illustrerà Le ricostruzioni del volto di Dante da un recente studio 3D realizzato in collaborazione con il prof. Giorgio Gruppioni e l’antropologa e odontologa forense Chantal Milani.



PROGRAMMA



ore 11:00 – doppia visita

Il richiamo di Dante: altri poeti a Ravenna – a cura di Elisa Cornacchia

Questo itinerario conduce sulle tracce di quei letterati che giunsero a Ravenna per rendere omaggio al Sommo Poeta, molti seguendo la moda ottocentesca del viaggio dantesco, o che, in città per altri motivi, ne furono segnati nella loro produzione letteraria.



Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca – a cura di Serena Zecchini

L’itinerario mostra alcune opere e diversi edifici già presenti nel periodo del soggiorno ravennate di Dante Alighieri. Durante la passeggiata si ammirano luoghi trecenteschi ancora esistenti, si evocano alcuni fabbricati scomparsi da tempo, noti grazie alle fonti scritte, e si vedono costruzioni che nel corso dei secoli hanno cambiato la loro destinazione d’uso.



ore 12:45 Momento letterario

Intervento sulla cucina ai tempi di Dante di Mauro Zanarini



ore 13:15 Pranzo

• Lasagne con il formaggio

• Romania di pollo

• Frittelle ubaldine



ore 17:30 – doppia visita

Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda – a cura di Cristiana Zama

L’itinerario attraversa Ravenna offrendo uno sguardo diverso agli edifici razionalisti e una rilettura che affonda le radici nella figura del Sommo Poeta e il ruolo chiave attribuitogli da Mussolini per il suo progetto totalitario.



Il Paradiso di Dante e il Paradiso di San Vitale – a cura di Monica Buldrini

La visita si incentra sulla cantica del Paradiso ed in particolare sul suo confronto con la rappresentazione bizantina nella Basilica di San Vitale. Si parte da piazza San Francesco, si attraversa la zona dantesca e via Cavour passando davanti alla Chiesa di San Domenico per concludere con la Basilica di San Vitale.

Questa visita prevede l’ingresso a pagamento della Basilica di San Vitale, gratuito per i residenti del Comune di Ravenna.



ore 19:15 Momento letterario

Prof.ssa Manuela Mambelli Lo scoprimento delle Ossa di Dante

Dott.ssa Francesca Zangari Le ricostruzioni del volto di Dante



ore 20:00 Cena

• Zuppa di cicerchie

• Pollo con olive

• Torta di mele



Costi:

€ 35,00 per i soci Slow Food e Circolo Aurora

€ 40,00 per i non soci, inclusa tessera Circolo Aurora

La quota include la visita a scelta, il noleggio della radioguida (oltre i 10 partecipanti), il momento letterario e il pranzo o la cena, bevande escluse.





Per prenotazioni: Circolo Aurora cell. 327.2061248 - tel. 0544.262989 -circoloaurora.aps@gmail.com