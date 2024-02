Un dialogo per immagini su "L'amica Geniale": alla Rocca Brancaleone confronto con Chiara Lagani ed Elettra Stamboulis

Prosegue sabato 2 marzo, alle 18, la rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura. Protagonista dell'evento “L’amica geniale”: un romanzo che è stato un caso editoriale, una serie televisiva, una pièce teatrale e adesso un fumetto, firmato dalla illustratrice Mara Cerri e dalla drammaturga e attrice Chiara Lagani.

Chiara Lagani dialogherà con Elettra Stamboulis scrittrice e fondatrice di Komikazen, festival internazionale del fumetto di realtà. Lagani è Attrice, drammaturga e traduttrice e scrive i testi originali degli spettacoli del gruppo Fanny & Alexander, fondato a Ravenna con Luigi De Angelis nel 1992. Tra i molti progetti del gruppo la serie di spettacoli tratti da “Ada” di Nabokov, quelli dal “Mago di Oz” di Baum, e quello tratto da “L’amica geniale” di Ferrante. Nel 2017 si aggiudica il Premio Riccione Speciale per l’Innovazione drammaturgica e scrive a quattro mani con Elio Germano lo spettacolo “La mia battaglia” (Einaudi, 2021). Ha curato e tradotto I libri di “Oz” di Frank L. Baum (Einaudi, 2017, “I Millenni”), illustrato da Mara Cerri, e “Sylvie e Bruno” di Lewis Carroll (Einaudi, 2021). Ha curato per Coconino/Fandango la sceneggiatura del graphic novel “L’amica geniale”, tratto dal romanzo di Elena Ferrante con i disegni di Mara Cerri.

Elettra Stamboulis, dirigente scolastica, scrittrice e curatrice d’arte è nata a Bologna nel 1969 da genitori esiliati politici. Laureata in Lettere classiche all’Università La Sapienza di Roma ha perfezionato i propri studi sulla museografia e allestimento all’Istituto Albe Steiner di Ravenna. Ha conseguito un Master di secondo livello all’Università di Roma Tre. Ha collaborato con numerose testate tra cui Linus, Internazionale, Le Monde Diplomatique, EfSyn. Ha diretto il Festival internazionale del fumetto di realtà Komikazen fino al 2016 e ha curato numerose mostre di arte contemporanea e fumetto, abbinando un’intensa attività di conferenze pubbliche sul rapporto tra arte e politica in Italia e all’estero.

Ha scritto la sceneggiatura per varie Graphic Novel e storie brevi, tra cui Cena con Gramsci, Arrivederci Berlinguer, Pertini tra le nuvole, Diario segreto di Pasolini, tutti editi da Becco Giallo, Officina del macello da Eris Edizioni e Piccola Gerusalemme, tradotto in greco, turco e francese, ed edito in Italia da Mesogea. Cura la collana Cartographic di Mesogea edizioni. Tra le ultime mostre curate ricordiamo Avremo anche giorni migliori, Zehra Dogan opere dal carcere, La Cina non è vicina. Badiucao opere di un artista dissidente, The Last Soviet Artist: Victoria Lomasko.