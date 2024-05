Una mattinata per famiglie "A tu per tu con l'apicoltore"

Sabato 25 maggio prosegue al Mercato di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) il progetto ‘Il Cibo Giusto… così come è fatto’, calendario di incontri esperenziali dedicati a bimbi e famiglie per scoprire dalla viva voce e dalla mani dell’agricoltore le micro-filiere agricole e il ‘cammino’ del cibo giusto dal campo alla tavola.

Promossa da Campagna Amica Ravenna e Coldiretti, col supporto della Camera di Commercio di Ravenna, la prima gioco-scuola di educazione civica-alimentare per tutta la famiglia questo sabato celebra le api, custodi della biodiversità, e la dieta mediterranea, garanzia di salute e benessere, con l’appuntamento “A tu per tu con l’apicoltore”.

Dalle 10.30 si mischieranno gioco e conoscenza per accrescere nei più giovani e nei genitori la consapevolezza di una cultura del mangiare sano e della tutela dell’ambiente che ha nella salvaguardia delle api uno degli aspetti fondamentali e prioritari. Le famiglie incontreranno l’apicoltore Max Fabbri per compiere insieme a lui un viaggio dalle api alla terra. Seguirà il rito della smielatura e una bella e buona agrimerenda a base di miele made in Romagna.

Gradita la prenotazione, anche via WhatsApp, al numero 347 8638450.