Al Classis si racconta con le immagini la comunicazione dei musei del futuro

Sabato 23 marzo, alle ore 11, nell'ambito della rassegna "La meraviglia abita qui: le conversazioni di Classis" Giorgio Albertini, illustratore scientifico, saggista e autore e Fabrizio Corbara, conservatore del Museo Classis dialogano sul tema "La comunicazione museale tra racconto e immagini".

Oggi il museo deve confrontarsi con nuove visioni della conoscenza e dei metodi di apprendimento. Il percorso museale deve necessariamente essere vissuto come un racconto, di cui se ne comprendano lo sviluppo e le finalità. In quest’ottica il museo deve parlare alla comunità, inserendo forme di comunicazione che lo rendano accessibile ad ogni visitatore. Se ne discute nell’incontro proposto, attraverso alcune esperienze di lavoro nei musei in cui si è cercato di elaborare una consapevole strategia di coinvolgimento dei visitatori.

Milanese, dopo gli studi di Storia Medievale all’Università Statale di Milano Albertini partecipa a campagne di scavo con istituzioni e università europee dedicandosi all'archeologia dell’architettura e alla restituzione grafica di siti archeologici. Alterna l’attività di illustratore scientifico presso case editrici, università e musei italiani ed esteri a quella di saggista e autore. Tra i lavori scientifici gli allestimenti della sezione Preistoria e Protostoria presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli nel 2020 e gli allestimenti del Classis Ravenna - Museo della città e del territorio dal 2018 al 2023.

Dal 1996 collabora con riviste come Medioevo, Archeo, Archeologia Viva, National Geographic Magazine, BBC History, Focus, Focus Storia, Focus Wars, Bell'Italia, Bell'Europa, Airone, Le monde de la Bible, Ancient Warfare, Medieval Warfare occupandosi soprattutto di architettura medievale antica e di ricostruzione archeologica. Nel 2019 è primo classificato al premio Giulio Romano: il disegno contemporaneo "con nuova stravagante maniera" del Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova. Il suo ultimo romanzo è la biografia romanzata in graphic novel del viaggiatore fiorentino cinquecentesco Francesco Carletti Carletti. Un voyageur moderne pubblicato presso lo stesso editore.

Fabrizio Corbara nel 2002 inizia a lavorare per la Fondazione RavennAntica occupandosi di progetti culturali e gestione museale. Fin da subito si occupa dello sviluppo e della organizzazione di importanti eventi espositivi temporanei, intessendo molteplici relazioni con istituzioni culturali e museali in Italia e all’estero. Ha coordinato la realizzazione e l’allestimento del museo Tamo Mosaico e dell’Antico Porto di Classe.

Nel 2018 ha coordinato l’allestimento e l’apertura del museo Classis Ravenna di cui è conservatore; lo scorso anno si è occupato della realizzazione delle due nuove sezioni, Pregare a Ravenna e Abitare a Ravenna, di cui è anche curatore scientifico. Parallelamente partecipa e collabora a convegni scientifici sulla storia di Ravenna da cui scaturiscono pubblicazioni e studi.

