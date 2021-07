"Incontro con gli alberi" venerdì al parco delle Cappuccine di Bagnacavallo

Proseguono gli appuntamenti del progetto Parchi? par tot… La favola continua, promosso dall’associazione HumuSapiens. Il prossimo evento, che si svolgerà venerdì 9 luglio alle 19, ha per titolo Incontro con gli alberi. Al Parco delle Cappuccine di via Berti, guidati da Terry di HumuSapiens, i partecipanti saranno coinvolti in un incontro di osservazione e condivisione, scegliendo tra i tanti un “albero maestro” da tornare a trovare o saper cercare altrove.

