Incontro con l'associazione "Ema il pesciolino rosso": dialogo tra genitori e figli, un'occasione di riflessione per tutti

“Ema” e il pesciolino rosso, questa è la storia commovente del figlio di Giampietro Ghidini, un adolescente pieno di vita, di sogni e di passioni che purtroppo è stato strappato troppo presto alla propria famiglia e agli amici da una terribile tragedia, dopo avere assunto una pasticca di acido. Proprio per questo motivo, la scuola secondaria di 1° “Bendandi” dell’IC “Faenza – San Rocco”, ha organizzato un importante appuntamento, per adolescenti e genitori, con il padre di Emanuele, “Ema”, dell’ associazione “Ema, pesciolino rosso” , all’interno di un progetto per sensibilizzare sulla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e del benessere delle persone in crescita.



L’evento si svolgerà mercoledì 19 aprile 2023, presso la Chiesa di San Marco, con due momenti di incontro. Uno al mattino, dedicato agli studenti delle classi 2^ e 3^ della Scuola “Bendandi”, e un altro serale, alle ore 20.30, aperto ai genitori e alla cittadinanza. Il padre di “Ema”, Giampietro Ghidini, terrà gli incontri in modo coinvolgente ed emozionante, raccontando la storia del figlio e il valore della vita nonostante il dolore. Oltre 1900 incontri sono stati già tenuti in tutta Italia, raggiungendo quasi mezzo milione di persone.



Il messaggio di questo padre è potente, una testimonianza di vita, per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi. L’idea è che la testimonianza e la condivisione delle proprie esperienze arrivino più direttamente ai ragazzi e agli educatori rispetto a tante conferenze e convegni. È difficile oggi essere genitori/educatori, senza modelli educativi di riferimento, ma è anche difficile essere figli.