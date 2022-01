Fabio Geda presenta il libro "Il demonio ha paura della gente allegra"

Giovedì 27 gennaio alle 20.45 lo scrittore Fabio Geda sarà protagonista al Salone Boicelli della parrocchia di San Simone e Giuda a Ravenna. Geda è uno scrittore noto soprattutto per i suoi libri per ragazzi, fra i suoi titoli c'è "Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari". Ma in questo incontro si parlerà molto della sua esperienza di educatore, raccontata nel volume "Il demonio ha paura della gente allegra. Di don Bosco, di me e dell'educare". Ingresso gratuito.