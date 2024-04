Storie vere di violenza sulle donne a Conselice all'incontro "Il coraggio di parlarne"

Mercoledì 24 aprile alle 20.45 nell'auditorium comunale, in municipio in via Garibaldi 14, a Conselice, ci sarà il convegno pubblico "Storie di violenza - Il coraggio di parlarne", per approfondire tematiche legate al femminicidio e alla violenza contro le donne.

Dopo i saluti delle autorità, la serata sarà introdotta da Roberta Capucci, portavoce del gruppo Rispetto; seguiranno tre testimonianze di vittime di altrettante violenza: Pasquale Guadagno, orfano di femminicidio, autore del libro "Ovunque tu sia" (in video collegamento da Udine); Filomena Lamberti, vittima di aggressione da acido, coautrice del libro "Un'altra vita"; Lucia Panigalli, sopravvissuta a due tentativi di femminicidio.

In chiusura interverranno le rappresentanti dell'associazione Dremetra - Donne in aiuto, centro antiviolenza attivo in Bassa Romagna.

La serata sarà moderata da Alessandra Palma, avvocatessa del Foro di Ferrara. La serata è ad accesso libero ed è aperta a tutti; è organizzata dal Comune di Conselice in collaborazione con il gruppo Rispetto.