Intrighi, misteri e street dance: le visite dantesche nel fine settimana di Halloween

In occasione del weekend di Ognissanti e della ricorrenza della festa di Halloween, le guide turistiche de Il Cammino di Dante propongono "Incontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta", con nuovi itinerari a tema dedicati a questa festività.

Le visite, della durata di un'ora e mezza, offrono l'opportunità di godere della cultura in un momento in cui molti settori hanno subito una battuta d'arresto a causa dell'emergenza sanitaria, apprezzando le bellezze e le particolarità della nostra città. Con nuovi percorsi legati a santi, sepolture, misteri e aneddoti, le visite, rivolte ad un massimo di 20 persone, saranno effettuate rispettando i protocolli COVID-19 e con l'ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.



Sabato 31 ottobre

ore 11.00 Francesca Da Polenta “da peccatrice lussuriosa a eroina della libertà”

Visita guidata a cura di Manuela Farneti



ore 15.00 I Santi nella Commedia

Visita guidata a cura di Tiziana Brescacin



ore 16.30 Da Polenta: trame e intrighi nel Trecento

Visita guidata a cura di Marianna Zecchini



ore 20.30 Il mistero delle ossa di Dante, il fantasma e altri aneddoti

Visita guidata a cura di Manuela Guerra



Domenica 1 novembre

ore 11.00 Street Dante: in bicicletta tra misteri e leggende

Visita guidata a cura di Angela Izzo



ore 15.30 Dante e le altre sepolture a Ravenna

Visita guidata a cura di Cristiana Zama



Per informazioni: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante



Tariffe: 10 euro, incluso noleggio radioguida.



Prenotazione obbligatoria per le visite guidate su eventbrite.it, ravennaexperience.it o contattando direttamente la guida.