Lettura e giovani: in biblioteca lo scrittore per ragazzi Davide Morosinotto

Lunedì 22 aprile, alle ore 17, la Biblioteca Manfrediana di Faenza ospita un momento di riflessione sull’educazione e la promozione della lettura per ragazze e ragazzi dal titolo "Crescere lettrici e lettori: il futuro della lettura tra scuola e biblioteca".

Al pomeriggio sono attesi lo scrittore per ragazzi Davide Morosinotto, Monica Fanicchi, del Direttivo Ibby Italia e Silvia Pognante, insegnante di lettere ed esperta Writing and Reading Workshop. I lavori saranno introdotti da Fiammetta Sabba, docente del Dipartimento di Beni Culturali e dagli studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze del libro e del documento.

La proposta della Manfrediana fa parte del progetto "Vengo anch’io. Per un sapere senza barriere", pensato dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna per riportare al centro dell’attenzione il ruolo della cultura e degli spazi che la promuovono e la diffondono, dopo i disastri causati dalle alluvioni dello scorso anno.

Il momento alla biblioteca di Faenza rientra nell’ambito di una serie di cinque appuntamenti in programma fino a fine giugno in cinque comuni del ravennate dove verranno organizzate iniziative per discutere sul ruolo della cultura e degli spazi che la promuovono organizzati e coordinati dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna in stretta sinergia con le biblioteche e i musei romagnoli. Al termine dell’iniziativa sarà offerto un aperitivo per tutti i partecipanti.