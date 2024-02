Come risparmiare sui costi delle bollette e salvare l'ambiente? Se ne parla a Russi

Riflettere sul concetto di sostenibilità energetica con un’attenzione particolare al contesto civile e residenziale. Questo tema sarà al centro dell’incontro di lunedì 4 marzo dalle 20:30 presso la Biblioteca comunale di Russi (via Godo Vecchia n. 10) promosso dall’Osservatorio Ambientale Comunale di Russi.

Prenderanno parola tre docenti dell’Università di Bologna, il prof. Francesco Melino, la professoressa Claudia Naldi e il professor Matteo Dongellini che faranno chiarezza sulle tecnologie attualmente disponibili per un uso sostenibile e razionale dell’energia elettrica, termica e frigorifera in ambito domestico per conciliare la salvaguardia dell’ambiente, l’uso razionale delle risorse e il risparmio.

L’apertura dell’evento sarà a cura della Sindaca Valentina Palli e proseguirà con la prima presentazione pubblica dell’Osservatorio Ambientale Comunale. Evento gratuito aperto alla cittadinanza.