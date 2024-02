Lo "sguardo" sull'alluvione del fotografo ravennate Parollo alla Rocca Brancaleone

Prosegue la rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura. Sabato 24 febbraio alle 18 è in programma la presentazione di un racconto fotografico e documentaristico dell'alluvione con il fotografo Marco Paollo.

In questo incontro Parollo parlerà del suo reportage fotografico sull’alluvione in Romagna. In particolare racconterà lo spirito con cui l’ha realizzato, il rapporto con la sua terra d’origine e la responsabilità di raccoglierne le storie e le immagini. Una riflessione che partirà dal confronto delle tecniche documentaristiche per ragionare sulle responsabilità etiche di questo tipo di lavoro.

Marco Parollo, nato a Ravenna nel 1978, a vent’anni inizia a lavorare come fonico, poi continua a lavorare nel mondo dello spettacolo passando dagli studi di registrazione ai teatri, ai set cinematografici e ai documentari. Alla passione per il suono si unisce quella della fotografia che diventa pian piano la sua occupazione principale.

Ora lavora come fotografo nel mondo dello spettacolo e dell’arte, ma non rinuncia ai propri progetti personali tra cui anche la lunga preparazione di un documentario sulla scena musicale ravennate del passato.