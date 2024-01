Come essere più gentili verso se stessi? Se ne parla in biblioteca

L'associazione "ABC Amici della Biblioteca" di Cervia organizza sabato 20 gennaio 2024 alle ore 16.30 "Non c'è gentilezza verso gli altri se non siamo gentili verso noi stessi", un incontro con la psicologa Claudia Righetti sul tema della gentilezza, in particolare quella verso se stessi.

Ricercatrice in filosofia, scienze cognitive, terapeuta intuitiva di” medicina vibrazionale”, autrice de "I Maestri. Come accedere al Cervello Quantico", Claudia Righetti è formatrice che collabora da diversi anni con il Comune di Cervia.

L'appuntamento, in programma in biblioteca, è realizzato in occasione della Festa del Tesseramento dell'associazione "ABC".