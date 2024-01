L'onorevole Luigi Rava protagonista del nuovo appuntamento di "Storie di Ravenna"

"Storie di Ravenna" rende omaggio alla figura dell'onorevole Luigi Rava, lunedì 22 gennaio, alle 18, al teatro Rasi. Un racconto trasversale portato in scena da Giovanni Gardini, iconografo, Museo Diocesano di Faenza-Modigliana, Alessandro Luparini, storico, direttore della Fondazione Casa di Oriani - Biblioteca di Storia Contemporanea, Alberto Malfitano, docente di Storia Contemporanea all’Università di Bologna, Vittoria Mencarini, architetto.

Le letture saranno eseguite da Luigi Dadina per la regia di Roberto Magnani. La secolare pineta di Dante e Byron è giunta integra fino a noi anche grazie alla prima legge di tutela ambientale dello Stato italiano, firmata proprio dall’onorevole ravennate Luigi Rava. Un racconto tra passato, presente e futuro sul “polmone verde” di Ravenna.

Il costo del biglietto è di 5 euro, in vendita sul sito ravennateatro.com. È fortemente consigliato l'acquisto prevendita. I biglietti ancora disponibili saranno acquistabili in Teatro a partire da un'ora prima dello spettacolo. Per informazioni: Ravenna Teatro tel. 0544 36239, info@ravennateatro.com, ravennateatro.com. Biglietteria Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 30227.