Al Mar si racconta la storia del "Gran Musaico" di Alessandro Magno riprodotto a Ravenna   

All’inizio dell’Ottocento a Pompei, nella cosiddetta Casa del Fauno, venne riportato in luce il più straordinario dei mosaici ellenistici, il Gran Musaico, con Alessandro Magno in battaglia contro il persiano Dario. Dopo essere stato scoperto, venne avventurosamente staccato e collocato nel Museo Archeologico di Napoli dove ancora oggi si trova, ma l’esedra di quella villa pompeiana perse il perno di tutta la sua ideazione.

Centosettanta anni dopo un gruppo di mosaicisti ravennati fece l’impresa di realizzare la copia perfetta di quel capolavoro proprio per riempire il vuoto che rendeva incompleto e illeggibile quel sito archeologico unico al mondo. Di quella vicenda si parlerà in "Un milione di tessere", una conferenza organizzata al Mar di Ravenna (via di Roma, 13) martedì 30 gennaio alle 15.50. Interverrà Cesare Albertano, docente di storia e ricercatore.