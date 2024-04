Raccontare la storia tra fumetto e sperimentazione: alla Rocca Brancaleone il ricordo di Saturno Carnoli

Sabato 6 aprile alle 18, prosegue la rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura.

Sarà l’occasione per parlare di Saturno ”Nino” Carnoli, prolifico intellettuale ravennate scomparso nel 2020, grazie alle parole di due amici e collaboratori.

Cesare Albertano e Leonardo Guardigli hanno infatti lavorato a diversi libri con Carnoli. Nello specifico si parlerà di graphic novel e di come il racconto storico possa essere trasformato in fumetto senza perdere di valore e identità: Carnoli, da sempre impegnato politicamente, ci ha lasciato alcune sperimentazioni che lo hanno avvicinano alla graphic novel. In alcune sue ricerche storiche pubblicate tra il 2007 e il 2012, come sempre fatte a quattro o a sei mani, si affidò alla forma del disegno per raccontare le sue true stories: “Ultimo” (con Gianluca Costantini e Andrea Colombari), “La strage” (con Leonardo Guardigli), “Acerrima Clade”s (con Cesare Albertano).

Saturno Carnoli (Ravenna, 1941-2020) è stato scrittore di saggi, di graphic novel e di romanzi storici, ricercatore indipendente, ma anche artista eclettico, esperto di beni culturali e di storia del mosaico, di marketing e di grafica pubblicitaria. (https://saturnocarnoli.com/).

Cesare Albertano è nato a Torino nel 1955. Già docente di storia e letteratura nei licei italiani e nelle Università argentine (Tucumán) e spagnole (Granada), è ricercatore indipendente con pubblicazioni in campo storico e letterario. Con Saturno Carnoli ha pubblicato “Acerrima Clades” (Edizioni La Moderna, Ravenna 2012), “L’Ala di Berardi” (con Domenico Mollura, Edizioni del Girasole, Ravenna 2017), “Inidoneità” (Edizioni La Moderna, Ravenna 2018), “Per amor del vero. La breve vita di Marino Pascoli” (Edizioni Aurora Libertaria, Ravenna 2019), “Nessuna Verità” (Edizioni Il Ponte Vecchio, Cesena 2022).

Leonardo Guardigli è nato a Lugo nel 1982. Diplomato presso il Liceo Artistico Pier Luigi Nervi di Ravenna, ha conseguito l’attestato di qualifica professionale Tecnico Grafico di Prestampa presso il Centro di Formazione Professionale Cnos-Fap Salesiani di Bologna. Si è occupato della lavorazione di interni e copertine per diverse edizioni tra cui: Coconino Press, Sergio Bonelli Editore, Rizzoli Lizard e Mondadori. È stato docente di grafica editoriale presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e in istituti professionali. Collabora come graphic designer al festival cinematografico di Torino “Job Film Days: il cinema per i diritti di chi lavora” e attualmente come Art Director per Coconino Press-Fandango, casa editrice specializzata in Graphic Novel.