I sabati della Rocca anticipano al giovedì: dibattito sulla storia tra il giornalista Mazzotti e lo storico Baravelli

Giovedì 11 aprile ore 18, penultimo appuntamento della rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura.

Il dialogo fra il giornalista Alberto Mazzotti e Andrea Baravelli, professore di storia contemporanea dell'Università di Ferrara, parte dalla domanda: qual è il ruolo della storia nell’eterno presente contemporaneo?

Viviamo tempi di contraddizioni: un vorace consumo massmediatico di storia, testimone anche della difficoltà delle persone nella precisa definizione della propria identità, a cui corrisponde una perdita della funzione della conoscenza della storia come guida per le azioni. Si è rotto cioè il tradizionale nesso tra il racconto storico e la sua funzione esemplificativa. Come affrontare questo passaggio? Quali rischi si stagliano all’orizzonte, specie considerando il prepotente ritorno della cosiddetta grande storia (si pensi all’influenza sulle nostre società della guerra)?