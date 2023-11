Incontro su “Tina Anselmi. La ragazza della Repubblica” a Cervia

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia, attraverso il Servizio Servizi alla Comunità, il Centro “SeiDonna” e la Biblioteca comunale “Maria Goia”, in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Amici della Biblioteca”, organizzano e promuovono la seconda edizione della rassegna StraOrdinarie. Libri, storie, diritti. Anche quest’anno la rassegna avrà cadenza mensile, dal mese di ottobre a quello di marzo.

Il secondo appuntamento è previsto per mercoledì 22 novembre alle ore 17.00, in biblioteca. Ad introdurre sarà l’Assessora alle Pari opportunità Michela Brunelli. Maria Stella Campanelli, autrice di “Tina Anselmi. La ragazza della Repubblica” sarà intervistata da Ileana Montini, giornalista e amica personale della prima donna ministro della storia d’Italia.

Attraverso le emozioni e le battaglie de “La ragazza della Repubblica” ripercorreremo gli avvenimenti che hanno tessuto la storia degli ultimi sessant’anni del nostro paese. Sullo sfondo della narrazione il Fascismo, la Resistenza, il referendum del ‘46, la DC, il Caso Moro, l’avvento del Craxismo, fino alla fine della Prima Repubblica. Nel progredire delle pagine, il lettore ha la possibilità di immergersi nella storia di Anselmi, osservando la crescita della sua consapevolezza e la genesi della sua passione politica e condividendone il coraggio e le tumultuose tempeste personali. L’autrice si è avvalsa di moltissime fonti di archivio e delle testimonianze di sorelle e nipoti di Tina Anselmi, nonché di amiche come Ileana Montini, ricostruendo la vita privata di una donna integerrima e impetuosa, di grande spessore umano.