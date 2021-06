Incredibili avventure sul palco con "Il giro del mondo in 80 giorni"

Riparte, giovedì 1 luglio alle ore 21.15, la rassegna Teatro Ragazzi al Borgo di Brisighella, ospitata al Teatro all’aperto di via Spada e compreso nel più ampio cartellone di Brisighella Sogno d’Estate. Organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri, la rassegna proseguirà per tutti i giovedì sera di luglio, per un totale di cinque appuntamenti, tutti a ingresso gratuito.

L’inaugurazione dell’edizione 2021 della rassegna è affidata alla compagnia Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani con lo spettacolo Il giro del mondo in 80 giorni, tratto dall’omonimo, avventuroso romanzo di Jules Verne, pubblicato per la prima volta nel 1873. Il londinese Phileas Fogg ed il suo cameriere francese Passepartout tentano di circumnavigare il globo terrestre in soli 80 giorni, utilizzando ogni mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere una scommessa di 20.000 sterline fatta con i compagni del Reform Club. Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali, provenienti da vari continenti. Gli spettatori verranno coinvolti in una grande favola moderna: Phileas Fogg e Passepartout accompagneranno grandi e piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi. Ma non sarà un viaggio tranquillo... chissà quali trabocchetti studierà l’ispettore Fix per ostacolare l’incredibile impresa.