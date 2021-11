Inedito Novecento: le opere di Gambini e Mazzucotelli, protagonisti del Liberty

Da giovedì 9 a domenica 26 dicembre è allestita la mostra “Inedito Novecento. L'arte nella collezione Breganze da Mario Mirko Vucetich a Filippo De Pisis”, ospitata nella cornice dei Magazzini del Sale a Cervia. Sono esposti inediti capolavori del Novecento tra dipinti, sculture e disegni di artisti come Mirko Vucetich, Neri Pozza, Filippo De Pisis, Umberto Boccioni, Nino Corrado Corazza, Emil Hoppe, Arturo Noci, Leonardo Castellani, Arturo Martini, Antonio Zancanaro, Mario Albanese, Nino Bertocchi, Placido Barbieri, Giuseppe Sommaruga, Silvio Gambini, Nino Maccari, e tanti altri.



Una esposizione di circa 150 opere provenienti da tre importanti collezioni: Collezione Fratelli Breganze, Vicenza - Roberto Parenti, Sogliano al Rubicone e Italia Liberty, Rimini. Speziali curatore di tutte le presenti ha selezionato principalmente opere inedite comprese tra il 1901 al 1990 che meritano un'attenzione critica e rappresentano diversi periodi del Novecento con lo scopo di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale italiano, rimasto fino a oggi all'ombra.



All'ingresso è allestita una saletta con in vendita gadget e opere d'arte accessibili al pubblico come strenne natalizie, il cui ricavato è per sostenere le attività culturali dell'associazione. Inaugurazione: mercoledì 8 dicembre alle ore 17:00 con la presenza del curatore, sindaco e assessori comunali, organizzatori della mostra - Ingresso libero.



Gallery



Orari: Lunedì - Giovedì dalle 15:00 alle 19:00, Venerdì dalle 15:00 alle 22:00, Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00. L'ingresso è sempre gratuito, anche in prossimità di eventi di approfondimento in loco. Ci saranno anche degli eventi ad accompagnare la mostra: domenica 12 dicembre ore 18:00 conferenza sugli NFT. Lo stato dell'arte e il Metaverso. Nuove frontiere del mercato dell'arte conteporanea. Interventi di Andrea Speziali, karim Echafi, Lorenzo Falegnami. Sabato 18 dicembre ore 18:00 presentazione della monografia "Mario Mirko Vucetich (1898-1975). Architettura, scultura, pittura, disegno".