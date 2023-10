L'influencer Charlotte M porta a Ravenna il suo "Crush"

Domenica 15 ottobre dalle 16.30, al centro commerciale ESP di Ravenna, arriva la giovane artista e influencer Charlotte M che presenterà al pubblico il suo primo EP musicale "Crush". Charlotte M., nata proprio in ambito musicale, dopo aver fatto un film, doppiato e scritto libri e fumetti, ritorna alla musica, la sua grande passione. La ragazza dei fenicotteri rosa, idolo di giovani e giovanissimi e content creator di riferimento per le nuove generazioni conferma il suo talento come cantante. Con Crush, la giovane influencer affronta il tema dell’amore, usando parole e messaggi che rappresentando al meglio la Generazione Z, con le sue difficoltà e i suoi entusiasmi, sempre pronta a navigare in un mondo complicato ma stimolante e colorato.