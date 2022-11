Ingresso gratuito al museo con laboratorio e concerto

Indirizzo non disponibile

Domenica 4 dicembre torna la #domenicalmuseo con ingresso gratuito per tutti al Museo Nazionale di Ravenna. Per l'occasione, alle 16.30, c'è "Il leone, la strega, il museo": un racconto, la visita a un capolavoro e un laboratorio multimateriale proposti gratuitamente alle famiglie dai Servizi educativi. Ingresso e attività gratuita fino a raggiungimento del numero massimo. Prenotazione obbligatoria via mail: drm-ero.eventi@cultura.gov.it

Alle 17 spazio a "L’Oriente incontra l’Occidente", concerto dedicato alla letteratura vocale popolare cinese: primo appuntamento a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi di Ravenna.