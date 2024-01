Pietre d'inciampo, film, icontri e commemorazioni: tanti gli eventi per ricordare la Shoah

Un punto fermo nella storia dell'umanità. Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, data simbolo per commemorare le vittime dell'Olocausto. Una data scelta perché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

Anche quest'anno sono tante le iniziative organizzate sul territorio della provincia di Ravenna per tenera alta l'attenzione e per non dimenticare le uccisioni e le terribili violenze di cui furono vittime le persone deportate nei lager nazisti. Eventi che vedono la partecipazione di associazioni, istituzioni e scuole e hanno luogo sia prima che dopo il 27 gennaio.

Ravenna

Il Comune di Ravenna insieme ad altre istituzioni e realtà del territorio ha organizzato una serie di iniziative, che si svolgeranno nell’arco di due settimane.

Giovedì 25 gennaio, alle 10.30 nella sala nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy 12), si svolgerà la lectio magistralis della professoressa Giovanna D’Amico dell’Università di Messina “Le donne di Ravensbruck” e la Resistenza femminile. Saluti dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, introduzione di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza in Ravenna e provincia e di Alessandro Luparini, direttore della Fondazione Casa di Oriani. Letture di Elena Bucci. L’Iniziativa è promossa dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia e dalla Fondazione Casa di Oriani con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Venerdì 26 gennaio, alle 10 al Cimitero di guerra in via Piangipane 24 a Piangipane verrà reso omaggio ai Caduti della Brigata ebraica alla presenza del vicesindaco, Eugenio Fusignani e del presidente del Consiglio comunale Massimo Cameliani.

Sabato 27 gennaio alle 10, nell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna si renderà omaggio alla lapide in memoria degli ebrei transitati per la stazione di Ravenna con destinazione Auschwitz alla presenza del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale e del presidente del Consiglio comunale Massimo Cameliani. La cerimonia sarà accompagnata da una lettura dedicata al tema della memoria a cura degli studenti e delle studentesse della classe 3 AIN dell’Itis Nullo Baldini. Da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio, la scuola primaria Mordani (via Mordani 5) propone la settimana della Memoria. Letture, riflessioni, laboratori espressivo-musicali, filmati storici sul progetto “Roberto Bachi, un compagno di scuola matricola n. 167973”. L’iniziativa è dedicata ai fondatori del progetto: Giorgio Gaudenzi, Silvano Rosetti, Danilo Naglia e Sergio Squarzina.

Per lunedì 29 gennaio alle 9.30 nella sala del Consiglio comunale (piazza del Popolo 1), è in programma la Consulta delle ragazze e dei ragazzi dedicata al Giorno della Memoria. L’apertura dei lavori è affidata all’assessore alla Scuola Fabio Sbaraglia, seguirà poi intervento di Alfredo Tassoni presidente del Club Cosmopolita Arpad Weisz che racconterà la storia del grande allenatore ebreo del Bologna morto ad Auschwitz. Sarà un’occasione per promuovere riflessioni sulla cultura dell’ascolto, contro ogni forma di razzismo e antisemitismo nello sport e nella società civile.

Infine lunedì 5 febbraio si svolgerà al Teatri Rasi (via di Roma 39) il reading teatrale “Lei conosce Arpad Weisz?” di Menoventi, tratto dal libro "Dallo scudetto a Auschwitz" di Matteo Marani. L’evento rappresenta un'opportunità per esplorare il passato e imparare dalle vite di coloro che hanno affrontato sfide significative. Arpad Weisz, allenatore di calcio ebreo ungherese, è una figura di grande rilevanza storica e umana. È stato uno dei migliori allenatori degli anni Trenta in Italia ed in Europa. Vinse scudetti con Ambrosiana Inter e Bologna, ma le leggi razziali nel 1938 portano lui e la sua famiglia lontano dall’Italia. Morì ad Auschwitz e la sua storia fu dimenticata da tutti per più di sessant’anni. L’appuntamento è alle 11 per le scuole, ingresso gratuito con prenotazione a info@romagnainiziative.it; mentre alle 21 invece ingresso gratuito aperto alla cittadinanza con prenotazione a info@romagnainiziative.it. L’evento è promosso da Romagna Iniziative in collaborazione con il Comune di Ravenna.

Le biblioteche dell’Istituzione Classense propongono “Per non dimenticare”, un percorso bibliografico rivolto a ragazze e ragazzi, reperibile nelle biblioteche o scaricabile alla pagina https://www.classense.ra.it/junior/#junior2024.

Faenza

Mercoledì 24 gennaio 2024 alle 21 al Ridotto del Teatro Masini (Piazza Nenni) lo spettacolo “Strumenti di luce negli anni bui del XX secolo”, concerto a cura della Scuola di Musica G. Sarti.

Giovedì 25 gennaio 2024 alle 21 a Sala Fellini (Piazza s. Maria Foris Portam, 2) in scena “Il Verme di Birkenau”, spettacolo teatrale dell’autore Fabio Mongardi, realizzato dalla Compagnia Teatrale Frammenti di Scena. Lo spettacolo racconta un aspetto della Shoah ancora poco conosciuto: la figura dei sonderkommando, ossia colori che da prigionieri, una volta prescelti dalle guardie dei campi di concentramento, si trasformarono in collaboratori dei carcerieri per indicare e designare le vittime successive.

Venerdì 26 gennaio alle 17:30 presso l’Aula 4 del Complesso di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco le alunne e gli alunni del Liceo Torricelli presenteranno alla città e inaugureranno la mostra “Parole di inciampo - Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Durante la serata è previsto un momento musicale con Edoardo Argani (oboe) e Matteo Loli (piano). L’esposizione è stata realizzata dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Torricelli - Ballardini di Faenza che hanno partecipato al Viaggio della Memoria, coordinati dalle prof.sse Milena Alpi, Eleonora Conti e dal prof. Enrico Gaudenzi e sarà visitabile dal 24 gennaio al 3 febbraio nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30. Chiuso la domenica. La mostra è allestita nella veranda al piano terra del complesso di via San Giovanni Bosco.

Venerdì 26 gennaio 2024 alle 18.30 al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea (Corso Garibaldi, 2) la presentazione libro “Vittoria Nenni” con l’autore Antonio Tedesco, direttore scientifico della Fondazione Nenni di Roma e Maria Vittoria Tomassi, nipote di Pietro Nenni e membro della Fondazione Nenni.

Sabato 27 gennaio 2024 alle 10 la Celebrazione Istituzionale presso il Tempietto della Memoria, Lungofiume Amalia Fleischer. Deposizione della corona ed esecuzione del silenzio. A seguire presso il Monastero di Santa Chiara (via della Croce, 16) orazioni ufficiali. Alle 18, invece, all'Auditorium Palazzo degli Studi (Via Santa Maria Dell’Angelo, 1) in scena “Memoria di un ex bambino” Parole e Musica in ricordo di Cesare Moisè Finzi a cura dell’Associazione Loxòs. La Pro Loco Faenza organizza “Per Non Dimenticare – Passeggiata della Memoria 2024”, una visita guidata ai “Luoghi della Memoria” in città. Ritrovo alle 15:00 alla sede della Pro Loco.

Anche gli alunni della scuola media Cova-Lanzoni di Faenza, sabato 27 gennaio 2023 alle 11 in Diretta web radio sul canale RadioMoa, alla pagina Youtube dell’Istituto “Matteucci Faenza” https://www.youtube.com/@matteuccifaenza8080 organizzano una giornata di letture.

Al Cinema Sarti Lunedì 29 e martedì 30 gennaio alle 21 la proiezione del film "One Life", la vera storia di Nicholas Winton (Anthony Hopkins), un agente di borsa britannico figlio di genitori ebrei tedeschi. Negli anni Trenta, l’uomo salvò centinaia di bambini dallo sterminio nazista. Il Museo "Argyllis Romagna Group" promuove la cultura e la ricerca del secondo conflitto mondiale e della Shoah, con particolare attenzione alla realtà locale. Orari di apertura sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. Sabato 27 gennaio anche dalle 10 alle 12:30. Possibilità di visite guidate alla sala della Shoah, sia per comitive, sia per Istituti scolastici.

La Fondazione Marri-Santa Umiltà martedì 30 gennaio 2024 alle ore 20.30 al Cinema Europa (Via Sant'Antonino, 4) propone “La valigia di Hana”, spettacolo tratto dal libro di Karen Levine realizzato dagli studenti della classe III media aperto alla cittadinanza. Venerdì 2 febbraio alle 20.45 il circolo ARCI Prometeo (Vicolo Pasolini, 6) ospita "Resistenza e umanità, a partire da Primo Levi" con Simone Ghelli, ricercatore presso la Scuola Normale Superiore. Conferenza organizzata in collaborazione con la Fondazione Bella Ciao.

Martedì 13 febbraio alle 18 la Sala Bigari (Residenza Municipale – Piazza del Popolo, 31) propone la conferenza “Cominciò con le persone disabili”, a cura di Matteo Schianchi, Ricercatore presso l’Università degli studi di Milano – Bicocca.

Lugo

Domenica 28 gennaio ci sarà la posa della pietra d’inciampo dedicata a Ida Caffaz, ebrea lughese deportata a Auschwitz che non sopravvisse alla prigionia. La pietra proviene dalla bottega dell’artista Gunter Demnig che da anni realizza queste targhe di ottone che vengono installate di fronte ai luoghi dove le persone sono state prelevate con la forza. La posa della pietra è in programma domenica 28 gennaio in corso Matteotti 103, in una cerimonia durante la quale sarà letto un messaggio della senatrice a vita Liliana Segre che viaggiò nello stesso convoglio di Ida Caffaz.

Alla posa partecipa la parlamentare europea Alessandra Moretti, il presidente della Comunità Ebraica di Ferrara Fortunato Arbib, il rabbino Luciano Caro e il sindaco Davide Ranalli. La mattina si apre in sala Estense alle 10 con una presentazione della pietra d’inciampo e una contestualizzazione del periodo storico a cura di Giuseppe Masetti dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna e provincia. A seguire, dalla sala Estense si arriva in corteo corso Matteotti 103, indirizzo che è stato possibile reperire grazie alle ricerche svolte presso i fondi dell'Archivio Storico Comunale e nella documentazione agli atti dei servizi demografici. La pietra d’inciampo è esposta in Sala Baracca fino a venerdì 26 gennaio dalle 9 alle 12, sabato 27 gennaio Giorno della Memoria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’accesso è libero, le classi interessate a visitarla con i loro insegnanti possono prenotarsi contattando l’ufficio eventi del Comune.

La posa della pietra è il momento culminante di una settimana che vede anche la celebrazione del Giorno della Memoria in Consiglio Comunale, nella serata di giovedì 25 gennaio a partire dalle 20 con un intervento di Ines Miriam Marach che descrive la figura di Ida Caffaz e la comunità ebraica lughese (il Consiglio Comunale si può seguire in diretta streaming sul canale you tube del Comune di Lugo).

Sempre giovedì 25 gennaio, alle 17.30 nella sala Codazzi della biblioteca Trisi, la direttrice Maria Chiara Sbiroli coordina gli interventi dell'assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati, del direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna e provincia Giuseppe Masetti e della studiosa di storia e cultura ebraica italiana Ines Miriam Marach. Gli studenti del Liceo di Lugo raccontano il loro viaggio ad Auschwitz.

Sabato 27 gennaio Giorno della Memoria, alle 10.30 il sindaco Davide Ranalli depone la corona alla lapide che si trova all’ingresso della Rocca con i nomi degli ebrei lughesi deportati e uccisi nei campi di concentramento.

Il 6 febbraio, giorno dell’uccisione di Ida Caffaz, visite guidate delle scuole nell’ex ghetto ebraico di Lugo e nel luogo dove è stata posata la pietra.

Cervia

Fino al 31 gennaio la Biblioteca comunale di Cervia “M. Goia” organizza la mostra di libri “Le vittime della Shoah” e letture per i ragazzi delle scuole.

Martedì 23 gennaio alle ore 16.00 nella Sala Rubicone inaugurazione della mostra “Ladeportazione nei Lager” a cura di Mara Mariotti e Luciano Medri. La mostra rimarrà aperta fino al 30 gennaio 2024 tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.00.

Venerdì 26 gennaio alle ore 16.30 in Biblioteca comunale si terrà la presentazione del libro “I vicini scomodi” di Robero Matatia. Le vicende della famiglia dell’autore negli anni del fascismo e della guerra. In collaborazione con l'Associazione Amici della Biblioteca di Cervia.

Sabato 27 gennaio alle ore 16.00 nella Sala Rubicone spettacolo musicale “Un numero un uomo”. Lelia Serra voce recitante, Jean Bennett soprano, Paolo Gabellini tenore, Karsten Braghittoni flauto traverso, Andrea Ruscelli pianoforte.

Russi

Il Comune di Russi, insieme ad Anpi Russi e all'Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna, organizza per martedì 23 gennaio, alla Biblioteca Comunale, in via Godo Vecchia 10 (ore 20.30) la presentazione del libro "I vicini scomodi. Storia di un ebreo di provincia, di sua moglie e dei suoi tre figli negli anni del fascismo" di Roberto Matatia (Giuntina edizioni). Oltre all'autore interverranno Giuseppe Masetti, dell'Istituto Storico di Ravenna, e Luca Balbi, presidente dell'Anpi.

Sabato 27 gennaio la Pro Loco di Russi, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia di Sant'Apollinare ricorderà il russiano Don Francesco Minghetti, parroco di Masiera dal 1926 al 1945, con una cerimonia che si terrà alle ore 11 al Cimitero comunale in via IV Novembre, presso la tomba del sacerdote (oltre il Pantheon, corridoio a destra). Don Minghetti è stato tra coloro che, durante il periodo nazifascista, si sono battuti in favore dei diritti umani e hanno difeso la dignità della persona, salvando intere famiglie in fuga dall'odio razziale.

Alfonsine

Al cinema Gulliver sono due i film dedicati alla Shoah inseriti nel calendario tra la fine di gennaio e i primi di febbraio, ovvero “One life”, la storia vera dell'Oskar Schindler britannico, con il due volte Premio Oscar Anthony Hopkins, che sarà proiettato di giovedì sera, il 25 gennaio e il 1 febbraio, alle ore 21, e “Arf”, poetico film di animazione frutto di una produzione italiana indipendente, che sarà proposto di sabato pomeriggio, per il pubblico delle famiglie, ma non solo, il 27 gennaio e il 3 febbraio, alle ore 16.

Castelbolognese

Mercoledì 24 gennaio alle 21 la biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” di Castel Bolognese ospiterà “Storie di filo spinato”, la prima conferenza a tema storico della rassegna “Il Calendario Civile degli Italiani. Lo spettacolo della storia” curata dal prof. Luca Rosetti (Associazione Culturale Teatro Lunatico), in programma in città per le prossime settimane.

Cotognola

Giovedì 25 gennaio alle 20.30 alla biblioteca "Luigi Varoli" di Cotignola viene presentato il libro "A casa di Donna Mussolini" di Cristina Petit e Alberto Szegö. Lajos è un colto ingegnere ebreo ungherese, trasferito a Roma. Maria è una giovane italiana cattolica, dalle forti passioni sociali e politiche. La loro storia d’amore, che sboccia negli anni Trenta, è già di per sé una sfida al destino, in un Paese in cui il matrimonio tra persone di nazionalità e religioni diverse è complicato. Ancor di più lo è sotto il fascismo. Dialogherà con gli autori Lisa Emiliani, ricercatrice storica e operatrice museale. L'ingresso è libero.

Casola Valsenio

La programmazione del Cinema Senio nel finesettimana dal 26 al 28 gennaio sarà interamente dedicata alla celebrazione per il Giorno della Memoria. Venerdì 26 e domenica 28 gennaio, alle ore 21.00, proiezione del film "L'ultima volta che siamo stati bambini" (regia di Claudio Bisio), a cura dell'associazione Nuovo Cinema Senio APS.

Sabato 27 gennaio alle ore 20.45 andrà in scena "Suoni e voci della memoria", spettacolo teatrale con letture e musica dal vivo eseguito dall’Associazione Culturale Teatro Sonoro. Ingresso a offerta libera.