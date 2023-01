Film, spettacoli e riflessioni storiche: tante iniziative per ricordare le vittime della Shoah

Una data simbolo per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto. Venerdì 27 gennaio è il Giorno della Memoria, una ricorrenza internazionale istituita per commemorare le vittime della Shoah. Una data scelta perché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

Come ogni anno, sono tante le iniziative organizzate sul territorio della provincia di Ravenna per onorare le vittime e ricordare le terribili violenze di cui furono vittime le persone deportate nei lager nazisti. Anche nel 2023 sono in programma vari appuntamenti fra spettacoli, mostre e momenti di riflessione che si svolgono prima e dopo il 27 gennaio.

Alfonsine

Inaugura giovedì 19 gennaio alle 20 al Museo della battaglia del Senio di Alfonsine la mostra "Il Presente di Auschwitz. Fotografie di Henning Langenheim e Peter Liedtke", allestita in occasione del Giorno della memoria. Si tratta di una mostra tematica a cura del Fritz Bauer Institut di Francoforte (la versione italiana è curata da Proforma memoria) che propone una riflessione sul tema del rapporto tra memoria, immagine e comunicazione, sull'esperienza concentrazionaria in Auschwitz-Birkenau e la percezione che di essa abbiamo oggi. Un luogo che risulta significativo non solo per la terribile esperienza che porta, ma anche per i rimandi che nel pubblico suscita ancora oggi con quel che resta del lager. L'esposizione, a ingresso libero, rimarrà allestita fino al 2 febbraio e sarà visitabile il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13, il mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17; domenica su richiesta; accesso consentito fino ad un'ora prima della chiusura.

Bagnacavallo

Martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio, alle 21, nell’ambito della rassegna “Cinema Palazzo Vecchio” verrà proiettato il film “Hometown – La strada dei ricordi” di Mateusz Kudla e Anna Kokoszka-Romer, con Roman Polanski e Ryszard Horowitz: un dialogo tra i due amici separati dalla persecuzione nazista. Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta). Per quanto riguarda studentesse e studenti, in queste settimane nelle classi della primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Berti l’iniziativa “Scuola e memoria” comprende momenti di riflessione, letture e filmati sul tema della Shoah. Inoltre, la Biblioteca comunale Taroni propone “Pagine di memoria”, bibliografia dedicata, rivolta in particolare a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sul tema dell’Olocausto.

Casola Valsenio

Giovedì 26 gennaio, ore 10.30, nella Sala Consiliare del Municipio si tiene la cerimonia di consegna della Medaglia d’Onore in ricordo di Giuseppe Visani, casolano deportato e internato nei lager nazisti. La medaglia verrà consegnata ai famigliari da S.E. il Prefetto di Ravenna, Dott. Castrese De Rosa.

Venerdì 27 gennaio ore 10.00 al Cinema Senio si svolge la proiezione, riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado e della quinta classe della scuola primaria, del film “Anna Frank e il diario segreto”. Un film diretto da Ari Folman, con Emily Carey, uscito al cinema il 29 settembre 2022. È ambientato ad Amsterdam e ha come protagonista Kitty, l'amica immaginaria di Anna Frank, a cui la ragazza ebrea ha dedicato il suo famosissimo diario. La giovane Kitty si risveglia dopo decenni nella loro casa in Olanda e si mette subito in viaggio alla ricerca della sua cara amica. Kitty è convinta che Anna sia ancora viva e viaggia per l'Europa nella speranza di trovarla, mentre rimane basita di fronte al mondo di oggi e alle sue evoluzioni. È così che la ragazza si ritroverà faccia a faccia con qualcosa che inizialmente non avrebbe mai immaginato di trovare: l'eredità di Anna.

Venerdì 27 gennaio ore 21.00 aòòa Sala I Vecchi Magazzini (Via Fondazza) l’Associazione culturale “Teatro Sonoro” di Casola Valsenio, in collaborazione con ANPI di Casola Valsenio, presenta il suo spettacolo di prosa e musica dedicato al Giorno della Memoria: “Con sguardo muto. Bambini gettati nell’abisso nazista”. Narratore: Enrico Vagnini. Musicisti: Roberto Ricciardelli (clarinetto), Alessandro Morini (tromba), Michele Sanguedolce (trombone), Antonio Giorgi (basso tuba), Alessandro Lanzoni (chitarra). Testi di Enrico Vagnini. Musiche e regia a cura di Teatro Sonoro.

Cervia

Dal 20 al 31 gennaio la Biblioteca comunale di Cervia “M. Goia” organizza la mostra di libri “Le vittime della Shoah” e letture per i ragazzi delle scuole.

Il 27 gennaio alle ore 16.00 nella Sala Rubicone inaugura la mostra "Segregate" dedicata a Liliana Segre e a tutte le donne che non ritornarono dai campi di sterminio nazisti. A cura di Lucie Cernochova. Nell'occasione verrà presentato il libro "Una scelta di vita. La testimonianza di Liliana Segre in un fumetto di Gianni Carino”, Edizioni “I Libri di Bulow”. A cura della sezione “Max Massini” Anpi Cervia. La mostra rimarrà aperta fino al 6 febbraio 2023 tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00

Il 29 gennaio alle alle ore 16.00 nella Sala Rubicone l’iniziativa “Il canto salverà il mondo", canti della tradizione yiddish a cura della cantante Jean Bennet e del coro Ruben della Scuola di musica G. Rossini di Cervia diretto da Angela Marconi. Pianista accompagnatore Barbara Amaduzzi. Iniziativa A cura dell’Associazione Culturale “Menocchio” Cervia.

Cotignola

Sabato 21 gennaio, al Teatro Binario di Cotignola (viale Vassura 18/a), va in scena in doppia replica lo spettacolo "Gino Bartali eroe silenzioso": al mattino per le classi terze della scuola media di Cotignola e la sera, aperta a tutti, alle 21. "Gino Bartali eroe silenzioso" è il titolo dello spettacolo per ricordare una vicenda, tenuta nascosta dal protagonista stesso fino al termine della sua vita perché "il bene lo si deve fare, ma non lo si deve dire, che se lo dici si sciupa". Bartali incarna il ciclismo eroico degli anni ’30. Protagonista assoluto, ha un grande sogno: vincere Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno. Ma la storia, incarnata nel Fascismo, entra prepotentemente a cambiare per sempre la sua carriera. La sua vita sportiva viene piegata ai voleri e alle mire del duce, che vede in Gino Bartali l’ambasciatore azzurro del fascismo nel mondo; ma Bartali non ci sta, ed è qui che inizia la pagina meno nota della vita di "Ginettaccio". Una vita che scorre, dalle prime timide gare alle vittorie del Giro d’Italia, dalla morte del fratello al successo al Tour de France, da un regime che lo vorrebbe come ambasciatore del Fascismo a un Paese che pare voltargli le spalle per non aver pubblicamente ringraziato il duce. Un uomo, Bartali, dal linguaggio diretto, sincero e insieme capace di scelte forti, di una passione che, quando la storia diviene ancora più crudele, può inaspettatamente farsi strumento a servizio degli altri. Perché la bici, straordinaria in gara, lo diviene ancora di più se utilizzata per salvare delle vite: parte di una rete clandestina messa in piedi dall’arcivescovo di Firenze Elia Angelo Dalla Costa, Bartali sfreccia sulle strade di Toscana e Umbria. Una staffetta di centinaia di chilometri per portare, nascosti sotto al sellino, documenti falsi per intere famiglie di ebrei. Una corsa giusta nella speranza che il mondo cambi e ritrovi il suo senso.

Faenza

Martedì 24 gennaio, ore 18:30, Sala Consiliare E. De Giovanni (Residenza Municipale). Seduta del Consiglio Comunale. Ricordo di Corrado Israel De Benedetti. Giovedì 26 gennaio 2023 ore 21:00 al Cinema Sarti si proietta “Anna Frank e il diario segreto”, film di animazione di Ari Folman.

Dal 27 gennaio 2023 al 27 febbraio 2023 – Chiostro della Biblioteca Manfrediana

“Il coraggio di dire no: Antigone ieri e oggi” Mostra realizzata dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini, coordinati dai docenti Beatrice Bandini e Francesco Febbraro. In collaborazione con la Scuola comunale di musica G. Sarti di Faenza. Inaugurazione il 26 gennaio 2023 alle 18:00. Visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

Il 27 gennaio alle ore 10: Celebrazione Istituzionale presso il Tempietto della Memoria – Lungofiume Amalia Fleischer. Deposizione della corona ed esecuzione del silenzio. A seguire presso il Monastero di Santa Chiara (via della Croce, 16) orazioni ufficiali.

Venerdì 27 gennaio 2023 ore 18:00 - Auditorium Palazzo degli Studi (Via S. Maria dell’Angelo, 1). Presentazione con l’autore del libro “La Parola a Loro. Dialoghi e testi teatrali su razzismo, deportazioni e Shoah” di Piero Stefani, biblista ed ebraista. Introduce Eleonora Conti. Voci recitanti: Magda Iazzetta e Piero Stefani. Interventi musicali: Federica Zanotti (violino), Valentina Silingardi (oboe) e Silvia Valtieri (pianoforte). In collaborazione con l’associazione Romagna-Camaldoli.

Venerdì 27 gennaio 2023 ore 21:00 - Auditorium Palazzo degli Studi (Via S. Maria dell’Angelo, 1). “La musica miracolosa” Storia del pianista del ghetto di Varsavia. Concerto di Francesco Nicolosi (pianista) e Stefano Valanzuolo (voce narrante e autore), realizzato dalla Scuola comunale di musica G. Sarti di Faenza. In collaborazione con ERF - Emilia Romagna Festival. Ingresso gratuito.

Domenica 29 gennaio 2023 ore 18:00 – Galleria dei cento pacifici (Ridotto Teatro Masini). “Invano Mi Incantarono” Concerto in collaborazione con l’associazione Loxòs.

Concerto guidato dalle parole e testimonianze degli Internati Militari Italiani.

Lunedì 30 gennaio 2023 ore 20:45 – Cinema Sarti. “Lei conosce Arpad Weisz?” Spettacolo teatrale a cura dell’associazione Menoventi, regia di Gianni Farina, con Consuelo Battiston e Leonardo Bianconi. Reading tratto da “Dallo scudetto ad Auschwitz” di Matteo Marani. Ingresso gratuito.

Martedì 7 febbraio 2023 ore 18:30 – Sala Bigari (Residenza Municipale)

Presentazione del libro “Attraverso il fuoco” di Gabriele Rubini. Dialogo dell’autore con Roberto Matatia.

Russi

Mercoledì 25 gennaio, alle ore 20.30, presso il Teatro comunale di Russi (via Cavour n. 10), l'Associazione Ravenna Teatro e la compagnia Drammatico Vegetale propongono uno spettacolo dal titolo “Via di lì – storia del pugile zingaro”, portato in scena dalla compagnia Pandemonium teatro. Una storia incredibile, dove sport, successo, politica, Storia, passione si abbracciano togliendo il respiro. Una “piccola” vicenda umana per raccontare la Storia e una delle sue più grandi tragedie. Un racconto che parla di come lo sport riesca a farci crescere e cambiare, di cosa voglia dire convivere con la propria identità e diversità, di come un sogno possa sfidare i pregiudizi. La rappresentazione, adatta a partire dai 10 anni di età, durerà 60 minuti. Il costo dell'ingresso è di 5 euro.

Sabato 28 gennaio presso la Biblioteca Comunale (via Godo Vecchia, 10) alle ore 10.00, si terrà una lezione aperta al pubblico a cura del professor Andrea Baravelli, intitolata “Perché la Shoah? Storia, memoria e racconto pubblico della più grande tragedia del secolo”, organizzata dal Comune Comune di Russi in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in Ravenna e ANPI Russi.

L'intento dell'incontro è quello di mostrare come l'ampia diffusione delle idee antisemite, presenti un po' ovunque nell'Europa del primo Novecento, abbia trovato in Germania il luogo di coagulo, fino a trasformare un generico sentimento razzista nel più profondo abisso della cultura contemporanea.