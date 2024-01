In scena "Innamorati della Vita": una storia d'amore dall'albana al tramonto

La Peace and Good People, organizzazione di volontariato propone per la sera del 3 febbraio lo spettacolo "Innamorati della Vita - una storia d'amore dall'albana al tramonto": uno spettacolo che andrà in scena al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Lo spettacolo è gratuito. Prenotazioni posti: via whatsapp al 351 8821873 o chiamando al 346 8665203. La “Peace And Good People” è un’organizzazione di volontariato che sostiene progetti e missioni a favore di bambini e giovani svantaggiati attraverso iniziative culturali, teatrali e raccolte di beneficenza. Allo spettacolo si potrà fare, chi vorrà, una donazione per sostenere la Peace And Good People operante in Sud Sudan: un gruppo di ragazzi volontari che ogni settimana si prendono cura di tantissimi bimbi e giovani perché possano mangiare tutti i giorni, avere cure mediche e andare a scuola.

