Inoki celebra i 50 anni dell’hip hop con il tour "Leggende da bar"

Sabato 9 dicembre, alle 22, al Cisim di Lido Adriano si esibirà Inoki con il suo nuovo live tour "Leggende da bar", nato per celebrare i 50 anni dell’Hip Hop. Un viaggio per ripercorrere le tappe fondamentali e riscoprire le leggende del rap americano e italiano. Un set che passerà in rassegna le canzoni che hanno segnato il percorso dell'artista nel rap game, offrendo al pubblico grandi classici mixati agli aneddoti della storia del rap e della sua carriera.

Inoki si presenterà nella veste di rapper-dj, inserendo nella sua performance anche l'esecuzione live delle sue più importanti hit. Per l’occasione si esibirà Moder, direttore artistico del Cisim, che si esibirà con ospiti a sorpresa. A seguire djset di Dj Nersone aka Ciccio B. Prevendite disponibili sulla piattaforma Dice.