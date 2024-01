Insalata di fiabe: un viaggio nella fantasia attraverso le lingue straniere

A partire da febbraio, nel primo giovedì del mese, la Biblioteca Comunale di Russi sarà il punto di ritrovo per un viaggio con la fantasia in giro per il mondo attraverso le sue lingue. Inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, polacco, arabo, rumeno, danese saranno alcune delle lingue che apriranno le porte a mondi diversi, vicini e lontani. Tanti infatti i volontari che si metteranno in gioco per far conoscere i suoni di questi paesi attraverso la lettura di fiabe, poesie e racconti per bambini (e non solo).

“Insieme per una città plurale”, il percorso che l'Amministrazione Comunale ha messo in campo in collaborazione con le realtà territoriali per promuovere la conoscenza delle altre culture, ripropone in maniera continuativa questi appuntamenti che mirano a sostenere la convivenza interculturale e a incentivare la lettura nei primi anni di vita.

Di seguito il calendario degli incontri: