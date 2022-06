International Jazz Festival e centro trasformato in un mondo sottomarino: la ricca estate di Milano Marittima

L'emozione della musica live e il fascino del mare caratterizzano l’estate di Milano Marittima. Sono due i grandi appuntamenti: la seconda edizione del Milano Marittima International Jazz Festival dal 24 giugno al 17 luglio e il progetto immersivo “Il Mondo Sottomarino” dal 23 luglio al 4 settembre.

“Milano Marittima quest'estate - ha dichiarato l’assessore agli eventi Michela Brunelli - si arricchisce di un calendario di iniziative, organizzate grazie alla collaborazione di pubblico e privato, che insieme vogliono portare eventi di qualità nella nostra città giardino. Il ricco programma è la conferma dell’impegno, dell’attenzione e sensibilità che l’amministrazione ha nei confronti degli ospiti, dei cittadini, degli operatori e imprenditori della località, investendo risorse consistenti per iniziative di rilievo e di grande attrazione”.

"Sarà un'estate ricca e di qualità - racconta Alessandro Fanelli, segretario di Proloco Milano Marittima -musica di indiscutibile livello, artisti di fama internazionale, salotti di intrattenimento nei corner più suggestivi della località, show immersivi in mezzo alla gente, saranno complici di serate indimenticabili a Milano Marittima. Finalmente, dopo la pausa causata dalla pandemia si torna alla normalità. Insieme ai nostri partner e alla Amministrazione comunale abbiamo costruito un palinsesto di eventi, iniziative e allestimenti che ci accompagna per tutta l'estate, per rendere la località ancora più bella, accogliente e indimenticabile".

Jazz in the city

Il primo grande evento di apertura della stagione è rappresentato dal ritorno in città della musica jazz. Dopo il successo della prima edizione del 2019 – interrotto nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia, torna a Milano Marittima l’International Jazz Festival: una nuova occasione per dare “ritmo” alla Città con la buona musica e avvicinare gli appassionati del jazz e della black music più in generale.

Il Festival durerà tre settimane e sarà rappresentato da due progetti al fine di raccontare un viaggio musicale nei suoni del soul, del funk e del jazz. Nella prima parte, Milano Marittima sarà protagonista del progetto di musica diffusa “Jazz in the City” che, a partire dalla Rotonda I Maggio, si diramerà per vie e piazzette per avvolgere di note tutta la Città. Performance live di grandi e piccole band, con turnisti e musicisti romagnoli con sessione ritmica e senza, in acustica o amplificata completeranno una line up variegata e capillare a corollario della seconda edizione del Milano Marittima International Jazz Festival.

L’evento di apertura della “Jazz In the City” sarà venerdì 24 giugno h.21.30 con la partecipazione di un grande ospite Nick The Nightfly e le special guest Karima e Alessandra Tumolillo. A supporto una esclusiva resident band composta dai migliori interpreti della musica jazz della Romagna: Marcello Sutera (basso), Alessandro Altarocca (piano), Fabio Nobile (batteria), Luca Mattioni (percussioni), Stefano Serafini (tromba), Jerry Popolo (sax), Simone Migani (tastiere) con Rossella Cappadone e Messalina Fratnic in qualità di coriste.

Dal 25 giugno al 10 luglio - il martedi, venerdì, sabato e domenica- dalle 18.00 alle 23.30 circa, vari musicisti si alterneranno sui palchi dislocati nelle zone centrali di Milano Marittima per un totale di oltre 30 esibizioni in programma per tutto il periodo. Per rendere ancora più coinvolgente ed emozionante l’ascolto musicale, è previsto un concertino in spiaggia alle prime luci dell’alba per una suggestiva commistione tra natura e musica.

L'esperienza “Jazz in the city” avrà il suo apice nella seconda edizione del Milano Marittima International Jazz Festiva con tre grandi concerti allestiti nella suggestiva cornice della Rotonda I Maggio: Brand New Heavies (15 luglio), Ivan Lins (16 luglio) e un tributo speciale al grande Quincy Jones (17 luglio) con una band unica e 100% Italiana. L’inizio dei concerti è previsto per le ore 21.30. Il programma completo è consultabile sul sito www.mimajazz.it.

Il Festival è gratuito, ma è previsto un inedito pacchetto per gli appassionati, un voucher “ jazz experience - limited edition” che permette di avere accesso a poltroncine fronte palco, meet & greet con gli artisti e un menù speciale pre-concerto presso i ristoranti che partecipano all’iniziativa. Un modo innovativo di coinvolgere gli esercenti del centro di Milano Marittima, sempre attenti a fornire un’offerta esperienziale di alto livello per i turisti.

Il mondo sottomarino

Pensare di camminare su un fondale marino, incontrare i pesci più curiosi e colorati che si annidano fra coralli e anemoni, sentirsi come un pirata all’arrembaggio o come una sirena fra le sirene… passeggiando fra le vie del centro, circondati da luci, colori, artisti e musiche ispirate al misterioso e affascinante “profondo blu”. Nel cuore dell’estate 2022 Milano Marittima si trasformerà in un grande e immenso Mondo Sottomarino.

Attraverso video proiezioni, giochi di luci, suggestioni musicali, performance artistiche che invaderanno il cuore della città (Viale Gramsci) e installazioni luminose raffiguranti giganti creature marine nel resto dell’area pedonale del centro, Milano Marittima sarà trasformata in un fondale marino suggestivo e fantastico. Una “esperienza immersiva” unica nel suo genere che coinvolgerà i visitatori con suggestioni sensoriali e animazioni itineranti, in un continuo flusso di curiosità ed emozioni: un vero e proprio “viaggio negli abissi”.



Gli appuntamenti: 23 luglio accensione delle decorazioni luminose. Poi dal 30 luglio al 20 agosto show immersivi in Viale Gramsci (tre esperienze sonoro-visive della durata di circa dieci minuti a cadenza regolare, indicativamente alle ore 21.00-22.00-23.00). Le decorazioni luminose rimarranno fino al 4 settembre.