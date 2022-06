Trenta cucine itineranti per gustare le delizie dell'International street food

Riparte l'International Street food 2022, l'importante manifestazione di street food che giunge nella città di Lugo di Romagna per la trentunesima tappa che avrà luogo al Parco Il Tondo venerdì 1 (dalle ore 18), sabato 2 e domenica 3 giugno (dalle ore 12). In questa trentunesima tappa ci saranno 30 cucine diverse: tanti ristoranti itineranti con chef qualificati pronti a stupire con le loro particolarità e qualità. Come nelle precedenti edizioni, sarà possibile gustare prodotti di paesi diversi, con cucine internazionali, senza tralasciare però le nostre gastronomie regionali.