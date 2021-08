Moda ed economia solidale: spazio al documentario "Intrecci Etici"

Le industrie di moda sono tra le più inquinanti al mondo. Per chi vuole conoscere la rivoluzione italiana della moda etica e dell'economia solidale, la Coop. Sociale Villaggio Globale organizza venerdì 27 agosto dalle ore 19.00 alla Rocca Brancaleone di Ravenna, la proiezione gratuita del documentario "Intrecci Etici".

Ospiti della serata saranno i registi del documentario Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri, che tra l'aperitivo e la proiezione del documentario saranno a disposizione per rispondere alle domande. Programma: ore 19 aperitivo e piccola esposizione di abbigliamento e accessori di moda etica, ore 20:15 incontro con i registi Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri, ore 20:45 proiezione gratuita del documentario "Intrecci Etici".

L'evento è a ingresso gratuito. Per info e prenotazione (obbligatoria): 391 7555591 - bdm.ricci@villaggioglobale.ra.it. Per lo svolgimento della serata verrà rispettata la normativa vigente per il contenimento della diffusione del Covid-19. In caso di maltempo l'evento si terrà al chiuso in altra sede, che verrà comunicata per tempo ai prenotati.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...