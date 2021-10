Intrighi e piccoli brividi: ad Halloween tante visite per scoprire la Ravenna dei misteri

Nel weekend di Halloween, Ravenna Incoming propone una serie di visite guidate, per grandi e piccini. Per gli adulti, visite speciali alla scoperta dei luoghi che, nel corso dei secoli, sono stati teatro di avvenimenti truci, per una serata da brivido. Per i bambini, itinerari dedicati alla ricerca di fantasmi e mostri che hanno animato la nostra città. Tutte le visite guidate si svolgono in modalità di assoluta sicurezza, e con obbligo di mascherina. La partecipazione sarà consentita esclusivamente ai detentori di Green Pass in corso di validità.

Le visite in programma

Venerdì 29 ottobre alle 18.30, sabato 30 e domenica 31 alle 20: I misteri di Ravenna. Un suggestivo percorso tra i luoghi più significativi e ricchi di suspence, che conduce al lato più intrigante e sconosciuto di Ravenna. L'oro che la caratterizza e la luce che la illumina il giorno, al calare della sera diventano Mistero.

Sabato 30, domenica 31 e lunedì 1, alle 17: Piccoli brividi. Un tour per famiglie fra fantasmi, avvenimenti fuori dal comune e addirittura un mostro: protagonisti di un percorso guidato tra realtà e leggenda, tra storia e credenze popolari che coinvolgerà grandi e piccini alla scoperta di una città ricca di emozioni forti.

Il punto di ritrovo è l’Ufficio Informazioni Turistiche di piazza San Francesco 7. Si prega di presentarsi 15 minuti prima rispetto all'orario della visita. Informazioni e prenotazioni sul sito di Ravenna Experience.