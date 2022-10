Inverso - viaggio nell' arte astratta di Akade Lab

Viaggio nell’ Arte Astratta di Akade Lab

Venerdì 11 novembre alle ore 17.30 verrà inaugurata la nuova mostra d’arte “InVerso” di Akade Lab, in Piazza F. Foresti, 13 a Conselice.

L’esposizione racconta la ricerca e la sperimentazione astratta dei due giovani artisti,

Francesca Grifoni (Firenze, 1988) e Manuel Dirani (Faenza, 1981),

che nel 2018, fondano Akade Lab - Arte in Evoluzione,

affacciandosi così al mondo dell’arte proponendo pezzi unici creati a quattro mani e individuali.



La mostra sarà un percorso simbolico, in cui il pubblico attraverserà i periodi più significativi dei due artisti e le loro diverse percezioni nel corso degli anni fino ad oggi.



“InVerso” vuole porre in risalto l’Arte, come un “processo esistenziale” oltre che creativo, esaltandone la libera espressione di passioni, tensioni e sensazioni, trasformandole in colore e materia.