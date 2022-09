“Invito a Palazzo”: la sede storica della banca apre alle visite

Il primo ottobre si tiene la ventunesima edizione di Invito a Palazzo, manifestazione promossa dall’ABI - in collaborazione con l’ACRI - che ogni anno propone l'apertura delle sedi storiche e moderne delle Banche e delle Fondazioni di origine bancaria. A Ravenna apre la sede della Bper in via Guerrini 14, con visite guidate dalle 10.30 alle 16 (prenotazioni obbligatoria 0544.540414/468/497).

La sede bancaria

Intorno al 1905 la Banca acquista casa Mazzolini e nel 1927 vi trasferisce i propri uffici operativi. Lo sviluppo dell’attività impone la ricerca di ulteriori spazi e nel 1974 viene affidato all’architetto Evangelisti l’incarico di risistemare l’isolato cui si è aggiunta la ex Mensa Arcivescovile, acquistata nel frattempo. All’avvio dei lavori emerge una complessa stratigrafia costituita da reperti archeologici, risalenti anche al III secolo a.c. Con una modifica del progetto di recupero, si avvia quindi un restauro che salvaguarda gli aspetti più tipici della costruzione: le facciate esterne, l’atrio di ingresso ornato da marmi e colonne, il maestoso scalone d’onore, la splendida sala del pubblico e alcuni particolari di arredamento interni. Il risultato è del tutto apprezzabile, impreziosito da un luminoso restauro della tela posta sul cielo della sala del pubblico, da uno splendido tappeto musivo a esaltare la statua bronzea dello scultore Pinzauti, da un grande pannello di mosaico che richiama i pavimenti delle antiche ville d’ozio romane. Dalle grandi vetrate degli ascensori si può ammirare uno scenario composto dall’imponente costruzione della basilica cattedrale, dal prezioso battistero, contigui al complesso immobiliare della Banca, del suo Anfiteatro e del suo “giardino delle erbe dimenticate”.