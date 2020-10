Invito a Palazzo: via alle visite virtuali delle affascinanti sedi bancarie

Con l'edizione 2020 di Invito a Palazzo vengono aperte, sia fisicamente che virtualmente, luoghi di grande interesse artistico-culturale.

Dal 3 al 10 ottobre si potranno esplorare in provincia di Ravenna. Bper Banca offre la possibilità di scoprire la propria Sede della Direzione Territoriale Romagna in via Guerrini 14. Le visite virtuali, resesi necessarie dalle attuali misure restrittive in tema di Covid-19, può essere effettuata collegandosi sia al sito della Banca, sia a quello della manifestazione (www.palazzi.abi.it) e del museo digitale delle banche in Italia (www.muvir.eu ).

Il gruppoCassa di Ravenna partecipa all'iniziativa con una visita virtuale sul proprio portale www.lacassa.com, attraverso un video-clip con diversi immobili storici a Ravenna ed Imola. Nel filmato si possono ammirare ambienti, arredi, affreschi, opere d’arte custoditi e manutenuti dal Gruppo Cassa Ravenna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. La visita svela il Palazzo storico della Sede Centrale in Piazza Garibaldi a Ravenna, il Complesso degli Antichi Chiostri Francescani della Fondazione Cassa, l’ex storico negozio “Bubani”, attuale sede del Private Banking in Piazza del Popolo a Ravenna e ad Imola i locali storici della Direzione Generale e Presidenza della Banca di Imola.