"Io suono speciale": due laboratori di musica e comunicazione a Ravenna

Comprendere i meccanismi che regolano il linguaggio musicale, educare all'ascolto, arricchire le competenze comunicative e dare la possibilità a tutti i partecipanti di liberare la propria creatività; sono questi gli obiettivi di due laboratori di musica e comunicazione che si terranno domenica 7 e domenica 21 novembre, a partire dalle 10, nella sede del Mama’s Club in via S. Mama 75. I Laboratori saranno condotti da Lorenzo Sebastianelli, autore, compositore e arrangiatore.

Uno dei bisogni primari dell'uomo è comunicare e condividere pensieri ed emozioni. Facciamo tutto ciò attraverso le parole, la musica e l'arte. Applicando una formula originale e moderna, i laboratori guidano nel processo di creazione di una melodia frutto del lavoro di gruppo, fino ad arrivare alla scrittura di un testo.

I partecipanti, seguendo insieme il proprio istinto e le proprie inclinazioni, possono utilizzare, se lo desiderano, uno strumento musicale durante l’incontro; tuttavia non è richiesta una competenza specifica.

Saranno anche toccati cenni di teoria musicale applicata alla composizione e i partecipanti saranno guidati al riconoscimento dei generi e degli stili musicali e alla conoscenza dei giri armonici più usati nonché all'impiego delle nuove e vecchie tecnologie. I musicisti non principianti potranno anche portare con sé il loro strumento.

Metodo di lavoro

Gli incontri si presentano in forma interattiva, basata sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti attraverso l'utilizzo del gruppo come luogo di esperienza e di apprendimento. La condivisione di stati d'animo, emozioni, esperienze e casualità, confluisce in una nuova teoria musicale ordinata, precisa ma nello stesso tempo moderna e libera da regole rigide. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita; i laboratori sono stati organizzati con il contributo del Comune di Ravenna – assessorato al Decentramento.