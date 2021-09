Irene Grandi, Francesco Bianconi, Zen Circus e tanti altri: tre giorni di grande musica al Mei

A tutta musica fra novità, omaggi e premi. Dal tributo a Rino Gaetano alla targa speciale per i Bauli in piazza

Tre giorni di musica a 360 gradi. Dall'1 al 3 ottobre arriva la 26esima edizione del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti e la città di Faenza ridiventa teatro di concerti, forum, convegni, fiere e mostre con tanti eventi nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini.

L’edizione di quest’anno è dedicata a Rino Gaetano, a 40 anni dalla sua scomparsa. Venerdì 1° ottobre il Mei si aprirà proprio al Teatro Masini in Piazza Nenni con un omaggio al cantautore, suonerà la Rino Gaetano Band guidata dal nipote Alessandro Gaetano e gli ospiti Pierdavide Carone, Diana Tejera Cecco & Cipo. Il MEI dedicherà una speciale figurina a tiratura limitata per omaggiare Rino Gaetano, realizzata da Figurine Forever, il cui ricavato sarà destinato a una raccolta fondi a favore della Fondazione Meyer di Firenze d’accordo con la famiglia di Rino Gaetano. La figurina verrà presentata durante la serata d’apertura del Mei e distribuita solo in occasione dell’evento.

Grandi protagonisti nella serata di sabato 2 ottobre: Irene Grandi, Francesco Bianconi dei Baustelle, Nccp, Amerigo Verardi, Cmqmartina, Vv, Giuse The Lizia, Lorenzo Kruger, Innocente, Maddalena Dellai, Still Life, Magenta#9 E Marco Sentieri. Tra sabato e domenica spazio anche alla Fiera del Disco. Tutto il programma a questo link.

Per quel che riguarda le premiazioni: Colapesce Dimartino si aggiudicano per il secondo anno di fila il premio per il miglior videoclip indipendente con "Musica Leggerissima", mentre agli Zen Circus va il premio speciale miglior live di sempre.

Al Mei 2021 torna, dopo avere esordito a Bologna con le Vecchie Glorie e dopo uno stop dovuto al Covid, la Naia, la Nazionale Artisti Indipendenti Associati ideata da Giordano Sangiorgi, patron del MEI, coordinata con Maurizio Rugginenti in collaborazione con Afi e AudioCoop. La squadra sarà presentata sabato 2 ottobre alla Galleria della Molinella al Mei 2021 di Faenza e si preparerà alla prima partita di beneficenza per il periodo delle Festività Natalizie.

AudioCoop, il coordinamento dei piccoli editori e delle piccole etichette discografiche indipendenti e delle autoproduzioni emergenti, ha deciso di premiare nella serata di sabato 2 ottobre, in Piazza del Popolo a Faenza, il programma di Rai Isoradio “Sulle strade della musica” per aver dato tutto lo spazio ai giovani talenti emergenti delle start up indies italiane. Sul palco i conduttori Max Locafaro e Elena Carbonari e il cantautore Innocente, selezionato tra i 48 artisti programmati.