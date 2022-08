Atleti da tutto il mondo si sfidano nelle gare dell'Ironman

Prezzo non disponibile

Emozione e adrenalina tornano in provincia di Ravenna. Dal 15 al 18 settembre torna l’atteso 5° Ironman Italy Emilia-Romagna, il più grande evento di Ironman al mondo, che ha già registrato il sold out con atleti provenienti da tutto il mondo per le tre gare long distance, 70.3 e 5150.

Il programma

La spiaggia del Fantini Club di Cervia, situata sulla finish-line dell’Ironman, accoglierà atleti e spettatori. Il programma degli eventi si aprirà proprio al Fantini Club con la quinta Night Run 10 km (15 settembre), l’Ironkids ed il 5° Ironman Galà Dinner presso il Ristorante Calamàre del Fantini Club (16 settembre).

Nei giorni seguenti si terranno le gare principali. Sabato 17 settembre parte l'Ironman Italy Emilia Romagna, mentre domenica 18 settembre si disputano la 5i50 Cervia Triathlon Emilia Romagna e l'Ironman 70.30 Italy Emilia-Romagna.