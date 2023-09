Torna la sfida dei 'super atleti': tutto il programma dell'Ironman 2023

Indirizzo non disponibile

Cervia torna a essere capitale del triathlon. Mentre da alcuni giorni in città si vedono migliaia di atleti arrivati da tutto il mondo che si allenano, prende il via il lungo week end dell’Ironman Italy Emilia-Romagna, gara internazionale giunta alla sesta edizione. Da giovedì a domenica un ricco programma di eventi animerà la città e vedrà impegnati gli atleti provenienti da 98 Paesi del mondo. In totale sono attese a Cervia oltre 45mila persone tra atleti e accompagnatori.

Il programma

Giovedì 14 settembre. La mattina, al Magazzino del Sale, è stato presentato il video “Le donne del Triathlon”, realizzato dal Servizio Pari Opportunità del Comune di Cervia. Alle ore 18, Parata delle Nazioni, con la partecipazione di una rappresentanza di tutte le nazioni presenti in città. Partenza dalla Torre San Michele per arrivare in piazza Garibaldi passando dal Borgomarina, Lungomare e viale Roma. Alle ore 21, Night Run, corsa notturna non competitiva di 5 km. La partenza è dal Fantini Club, Lungomare di Cervia.

Venerdì 15 settembre. Ironkids, corsa non competitiva sulla spiaggia, riservata ai ragazzi tra i 5 ed i 15 anni. Partenza ore 15.

La sera, mentre al Fantini Club si svolge il Gala Dinner Fantini Club, dedicato ad atleti, istituzioni e ospiti del mondo dello sport, alle 22 avrà luogo lo spettacolo di fuochi d’artificio sulla spiaggia di Cervia, organizzato dal Comune per dare il benvenuto alle migliaia di atleti arrivati in città.

Sabato 16 settembre. Ironman di lunga distanza, la gara più attesa e impegnativa, che prevede tre prove senza sosta: nuoto in mare (3,8 chilometri), bike (180 km), maratona (42 km). La partenza è in programma alle 7.30 dalla spiaggia libera di Cervia, preceduta dall’esecuzione dell’Inno d’Italia da parte della Banda Città di Cervia. Per la prima volta, la grande emozione della partenza sarà arricchita dal volo di un elicottero HH139 del 15° Stormo dell’Aeronautica militare che effettuerà un passaggio bandiera durante l’Inno Nazionale.

Domenica 17 settembre. Due le gara in programma, l'Ironman 70.3 (detto "half distance") e la 5150™, la distanza olimpica.