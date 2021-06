Ironman, fuochi di San Lorenzo e il camp di Michelle Hunziker: la ricca estate di Cervia

L'estate di Cervia parte con tantissimi eventi fra conferme e novità. E così, dopo la presentazione del programma delle iniziative culturali il Comune di Cervia presenta le altre manifestazioni del ricco programma estivo. “Un lavoro iniziato già al termine della scorsa estate - ha dichiarato l’Assessore allo Sport e agli Eventi Michela Brunelli - che ha riportato in questa città eventi importantissimi dal punto di vista comunicativo come Iron Ciàpet di Michelle Hunziker e Supersapiens IronMan 2021”.

Numerose anche le novità che hanno coinvolto per la prima volta sport come la danza con KlediDence Desenzano per DiD MiMa Summer Edition, e numerosi altri con la partnership di Aics per i Csit World Sport Games 2021, che si svolgeranno il prossimo autunno e che coinvolgeranno diverse realtà e luoghi del territorio.

"Come Amministrazione Comunale - ha continuato l’Assessore Michela Brunelli - abbiamo cercato di stare attenti alle novità proposte, e di inserire nel palinsesto sempre eventi interessanti e che ampliassero l’offerta turistica. Ci siamo messi in gioco e abbiamo cercato, seppure con tutte le difficoltà, di mettere in piedi eventi dal respiro internazionale. D’altra parte ringraziamo i privati che in autonomia, con l’appoggio e il contributo del Comune, hanno riportato eventi famosi in tutta Italia come il Vip Master, che quest’anno si rinnoverà, la Spiaggia ama il libro, e portato nuovi iniziative come il Triathlon Sprit Italiano maschile e femminile, che si svolgerà nei giorni precedenti ad IronMan".

"Inoltre ci sarà molto intrattenimento - prosegue l'assessore - e già dai prossimi giorni prenderà il via il programma Pinarella Summer Social e a seguire il nuovo palinsesto comico di Tagliata. Poi torneranno appuntamenti tanto attesi come Sapore di Sale e il Festival Internazionale dell’Aquilone, oltre all’importante tributo a Raoul Casadei, a cui siamo affezionati, con il figlio Mirko Casadei.Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in questa importante sfida, Cervia non si è mai fermata e ha continuato ad ampliare il suo calendario nonostante l’incertezza e le difficoltà; noi ci abbiamo sempre creduto anche l’anno scorso, quando ancora meno di oggi c’era certezza sulla fattibilità degli eventi. Oggi siamo pronti a farvi vivere una vacanza ricca di emozioni e di esperienze, in totale sicurezza e rispettando tutti i protocolli, e questo lungo cartellone di eventi ne è la prova. A Cervia non ci si annoia mai".

Il programma

Sport. Riprende la programmazione dei grandi eventi sportivi a partire da settembre con Supersapiens IronMan 2021 il 18 e 19, per poi proseguire a ottobre con Triathlon Sprit Italiano maschile e femminile, il 2 e 3, e con Csit World Sport Games 2021 dal 12 al 17 ottobre.

Iron Boot Camp di Michelle Hunziker al Golf Club di Milano Marittima il 16 e 17 luglio dà il via agli eventi che coniugano sport e comunicazione. A fine luglio è in programma Across Me di Pelo di Giorgio, la traversata a nuoto del nostro Ironman, da Pola a Cervia a nuoto, mentre KlediDance Desenzano per DiD MiMa Summer Edition, evento dedicato a Carla Fracci, si svolgerà dal 23 al 26 agosto. A fine agosto, dal 27 al 29, torna Yamm Festival Yoga, mentre il 25 e 26 settembre si rinnova la Festa dello Sport e il 23 e 24 ottobre l’Ecomaratona del Sale di Cervia.

Intrattenimento. Si parte con CaterTour di RaiRadio2 il 25 e 26 giugno. Sarà poi la volta del Pinarella Summer Social, il cui primi appuntamenti sono il 26 e 27 giugno, in Piazzale Moneta a Pinarella, e che proseguirà in agosto, dal 20 al 22. Una delle novità della stagione è il Comico a Tagliata nel mese di luglio e agosto. Ci sarà poi l'evento di Mirko Casadei in Piazza Garibaldi il 2 luglio dedicato al padre Raoul Casadei. Il Vip Master a Milano Marittima il 23 e 24 luglio. Dal 20 luglio parte la Spiaggia ama il libro, con numerosi appuntamenti con gli autori in varie parti del territorio, fino al Ferragosto con gli autori. Il 10 agosto i tradizionali Fuochi di San Lorenzo presso la spiaggia libera. Il 21 e 22 agosto torna Gustalibro. E poi a settembre, dal 2 al 5, Sapore di Sale nell’area dei Magazzini del Sale. Il Festival Internazionale dell’Aquilone è invece in programma dal 25 al 3 ottobre sulla spiaggia di Pinarella.